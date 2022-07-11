Ціни на газ у Європі зростатимуть до 2024 року через російське вторгнення — Bloomberg

Обновлено: Июль 11, 2022.

Ціни на газ у Європі зростатимуть до 2024 року через російське вторгнення — Bloomberg

Ціни на газ у Європі зростатимуть до 2024 року через російське вторгнення в Україну. Такий прогноз надає агентство Bloomberg.

Якщо спочатку передбачалося, що війна триватиме близько двох місяців, і газ не встигне дуже подорожчати, то тепер ситуація змінюється. 2023 буде дуже важким для Європи за цінами на газ. І, швидше за все, ці проблеми перейдуть і в 2024 році, пише на сторінках видання експерт з енергетики Хав’єр Блас.

«Зрушення форвардної кривої стало найпомітнішою подією на газовому ринку за останній місяць, яка не привертає достатньої уваги у європейських столицях. Але промисловість гостро розуміє, оскільки вона несе витрати.

Ще у березні німецький виробник міг зафіксувати ціни на газ на весь 2023 рік на рівні близько 80 євро за мегават-годину; тепер йому доводиться платити рекордно високі 145 євро, щоб хеджувати той самий ціновий ризик», — наголошується у статті.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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