Ціни на газ у Європі зростатимуть до 2024 року через російське вторгнення — Bloomberg

Ціни на газ у Європі зростатимуть до 2024 року через російське вторгнення в Україну. Такий прогноз надає агентство Bloomberg.

Якщо спочатку передбачалося, що війна триватиме близько двох місяців, і газ не встигне дуже подорожчати, то тепер ситуація змінюється. 2023 буде дуже важким для Європи за цінами на газ. І, швидше за все, ці проблеми перейдуть і в 2024 році, пише на сторінках видання експерт з енергетики Хав’єр Блас.

«Зрушення форвардної кривої стало найпомітнішою подією на газовому ринку за останній місяць, яка не привертає достатньої уваги у європейських столицях. Але промисловість гостро розуміє, оскільки вона несе витрати.

Ще у березні німецький виробник міг зафіксувати ціни на газ на весь 2023 рік на рівні близько 80 євро за мегават-годину; тепер йому доводиться платити рекордно високі 145 євро, щоб хеджувати той самий ціновий ризик», — наголошується у статті.

Джерело: elektrovesti.net