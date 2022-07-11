Робота енергосистеми України на 11 липня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 4 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Харківській області – 1,7 тисячі, Донецькій – 1,2 тисячі, Запорізькій – 1,1 тисячі споживачів.

Газопостачання відновлено близько 1,6 тисячі абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 11 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 765 населених пунктів, загалом близько 589,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 350,4 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 30,2 тисячі, Харківській – 29,5 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються близько 244 тисяч абонентів.