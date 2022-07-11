Заява МЗС України у зв’язку із рішенням Канади повернути до Німеччини відремонтовані турбіни Північного потоку-1

Обновлено: Июль 11, 2022.

Заява МЗС України у зв’язку із рішенням Канади повернути до Німеччини відремонтовані турбіни Північного потоку-1

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України висловлюють глибоке розчарування у зв’язку із рішенням Уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін Північного потоку-1.

У день оголошення цього рішення армія російської федерації обстріляла житлові квартали в Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, а також низку інших населених пунктів у Запорізькій області. рф діяла як держава-терорист, навмисно завдаючи ударів по будинках та інших об’єктах цивільної інфраструктури. Загинули мирні люди, десятки отримали поранення.

Міжнародна спільнота, у тому числі Канада та Німеччина, запровадила вже низку вагомих санкцій проти росії, аби зупинити її війну проти України. Україна вдячна за ці рішучі дії.

Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення – це підлаштування санкційного режиму під забаганки росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок – зміцнить почуття безкарності москви.

росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії.

По-перше, компресорна станція Північного потоку-1 обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням газпрому зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу.

По-друге, росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування Північним потоком-1 є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз газпром використовує менше 40% від оплачених потужностей.

В рамках чинного контракту газпром може поставити додатково 67 млн куб. м на добу. Крім того, він може забронювати ще до 135 млн куб. м на добу додаткових потужностей, щоб забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Таким чином, Україна може повністю замістити Північний потік-1.

Крім того, існує маршрут транспортування газу через Польщу, здатний протранспортувати до 90 млн куб. м газу на добу. росія відмовилася від його використання за власним вибором і може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно має на меті залишитися надійним постачальником ЄС.

Таким чином, вимога росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування.

Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога росії не має технічних підстав. Однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам росії все одно було ухвалене.

Передача турбіни Північного потоку-1 дозволить росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи.

Закликаємо Уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму.

Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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