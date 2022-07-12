Рубрика | Україна

рф может прекратить поставки газа в Европу, к этому нужно готовиться – Президент рф может прекратить поставки газа в Европу, к этому нужно готовиться – Президент

Обновлено: Июль 12, 2022.

рф может прекратить поставки газа в Европу, к этому нужно готовиться – Президент рф может прекратить поставки газа в Европу, к этому нужно готовиться – Президент
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы, а решения о санкционном исключении в москве будут восприниматься исключительно как проявление слабости.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Укринформ.

В частности, он рассказал, что сегодня Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в Украине из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против россии.

«Это касается не просто какой-то турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически россии. Это касается общих правил», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, «если государство-террорист может выжать такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра?»

“Этот вопрос очень опасен. Причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира. Решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что россия попытается не просто максимально ограничить, а таки полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется», – считает Зеленский.

Он добавил, что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления.

«Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет за собой много других проблем. россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы”, – считает Глава украинского государства.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило временному поверенному по делам Канады в Украине разочарование в связи с решением канадского правительства вернуть в Германию газовую турбину для Nord Stream.

Правительство Канады решило вернуть Германии отремонтированную газовую турбину, которая использовалась в системе трубопровода Nord Stream. Решение было принято, несмотря на возражения правительства Украины, а также украинской диаспоры в Канаде, отмечавшей, что возвращение турбины подорвет режим санкций.

В субботу министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что временное разрешение на экспорт было выдано после длительных обсуждений с европейскими союзниками, а также с Международным энергетическим агентством.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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