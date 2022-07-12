рф может прекратить поставки газа в Европу, к этому нужно готовиться – Президент рф может прекратить поставки газа в Европу, к этому нужно готовиться – Президент

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Укринформ.
В частности, он рассказал, что сегодня Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в Украине из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против россии.
«Это касается не просто какой-то турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически россии. Это касается общих правил», – подчеркнул Зеленский.
“Этот вопрос очень опасен. Причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира. Решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что россия попытается не просто максимально ограничить, а таки полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется», – считает Зеленский.
«Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет за собой много других проблем. россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы”, – считает Глава украинского государства.
Правительство Канады решило вернуть Германии отремонтированную газовую турбину, которая использовалась в системе трубопровода Nord Stream. Решение было принято, несмотря на возражения правительства Украины, а также украинской диаспоры в Канаде, отмечавшей, что возвращение турбины подорвет режим санкций.