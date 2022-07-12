рф может прекратить поставки газа в Европу, к этому нужно готовиться – Президент рф может прекратить поставки газа в Европу, к этому нужно готовиться – Президент

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы, а решения о санкционном исключении в москве будут восприниматься исключительно как проявление слабости.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Укринформ.

В частности, он рассказал, что сегодня Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в Украине из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против россии.

«Это касается не просто какой-то турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически россии. Это касается общих правил», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, «если государство-террорист может выжать такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра?»

“Этот вопрос очень опасен. Причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира. Решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика. И как раз теперь можно не сомневаться, что россия попытается не просто максимально ограничить, а таки полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется», – считает Зеленский.

Он добавил, что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления.

«Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет за собой много других проблем. россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы”, – считает Глава украинского государства.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило временному поверенному по делам Канады в Украине разочарование в связи с решением канадского правительства вернуть в Германию газовую турбину для Nord Stream.

Правительство Канады решило вернуть Германии отремонтированную газовую турбину, которая использовалась в системе трубопровода Nord Stream. Решение было принято, несмотря на возражения правительства Украины, а также украинской диаспоры в Канаде, отмечавшей, что возвращение турбины подорвет режим санкций.

В субботу министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что временное разрешение на экспорт было выдано после длительных обсуждений с европейскими союзниками, а также с Международным энергетическим агентством.