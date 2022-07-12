Торговый баланс россии достиг рекорда из-за экспорта энергоносителей

Положительное сальдо счета текущих операций России достигло рекордного уровня в $70,1 млрд во втором квартале этого года, поскольку растущие доходы от экспорта энергоносителей и сырьевых товаров помогли компенсировать влияние санкций США и Европы, введенных в связи с вторжением в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Положительное сальдо текущего счета является рекордным с 1994 года. Обвал импорта, вызванный санкциями, способствовал росту профицита, который стал ключевым экономическим спасательным кругом для Кремля, поскольку США и их союзники пытаются изолировать его.

За первые шесть месяцев 2022 года профицит достиг $138,5 млрд, сообщил ЦБ. Экспорт во втором квартале составил $153,1 млрд, немного снизившись по сравнению с $166,4 млрд в первом, по данным Банка России. Импорт также снизился до $72,3 млрд с $88,7 млрд.

Согласно последним данным, профицит увеличился в июне до $28 млрд с $14 млрд в мае. Растущий профицит текущего счета в сочетании со строгим контролем за движением капитала, ограничивающим спрос на иностранную валюту, помогли рублю стать самой динамичной валютой в этом году среди аналогичных валют развивающихся рынков, отмечает издание.

Источник: kosatka.media