Енергосервіс – дієвий інструмент залучення інвестицій у модернізацію бюджетних установ

Протягом I півріччя 2022 року в Україні укладено низку нових ЕСКО-договорів на суму майже 60 млн грн з метою підвищення рівня енергоефективності бюджетних установ.
Попри складнощі воєнного стану енергосервіс продовжує працювати і доводить свою ефективність.
Завдяки цьому механізму органи місцевого самоврядування у співпраці із інвесторами мають змогу впровадити енергоефективні заходи на об’єктах соціальної інфраструктури.
За ЕСКО-механізмом повернення коштів інвестору відбувається за рахунок досягнутої економії коштів на енергоспоживанні.
Масштаби застосування цього механізму можуть збільшитися з огляду на потребу у відновленні численних будівель.
Тому на виконання Закону України «Про енергетичну ефективність» Держенергоефективості розробляє низку підзаконних нормативно-правових актів для удосконалення енергосервісу.
Зокрема, підготовлено та наразі узгоджується із заінтересованими органами проект Порядку формування, оприлюднення та оновлення переліку виконавців енергосервісу, а також потенційних об’єктів енергосервісу.
Загалом, на кінець червня 2022 року в Україні укладено 578 ЕСКО-договорів на загальну суму більше 1,34 млрд гривень.
Джерело: КМУ