На Западе обсуждают ограничение цен на энергоресурсы России

Обновлено: Июль 13, 2022.

На Западе обсуждают ограничение цен на энергоресурсы России

США и союзники размышляют над новыми мерами для того, чтобы лишить средств российскую военную машину, но так, чтобы при этом не допустить роста стоимости энергоресурсов до уровня, который станет слишком тяжелым ударом для глобальной экономики.

Об этом сообщает Associated Press.

Поскольку существует риск, что с началом действия частичного нефтяного эмбарго ЕС цены могут еще больше взлететь, США и союзники думают о создании своеобразного картеля покупателей, чтобы контролировать стоимость российской нефти. Лидеры Группы семи предварительно согласились поддержать ограничения по ее цене. Таким образом, удалось бы достичь сразу двух целей — чтобы энергоресурсы не подорожали еще больше и чтобы Россия получала за свою нефть меньше и имела меньше денег на финансирование войны.

Находящаяся с визитом в Азии министр финансов США Дженет Еллен поднимает на встречах этот вопрос. После ее визита в Японию во вторник в совместном коммюнике с японским коллегой они заявили, что договорились рассмотреть возможность таких ограничений.

В то же время для того, чтобы идея оказалась действенной, важно привлечь Индию и Китай, которые и после 24 февраля поддерживают отношения с Россией — поскольку если этого не сделать, РФ и дальше будет получать те же деньги от других покупателей. В Минфине США считают, что договориться с этими странами реально, потому что де-факто все покупатели российской нефти должны быть заинтересованы в том, чтобы покупать ее как можно дешевле.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал, что если разные страны мира начнут устанавливать свою предельную цену, за которую готовы покупать российскую нефть, и РФ из-за этого будет терять значительные деньги — это будет означать не провал санкций, а успех экономического давления, потому что он будет обеспечивать основную цель.

Среди аналитиков звучат предположения, что Россия в случае реализации такой идеи может прибегнуть к ответным мерам и приостановить поставки нефти тем, кто еще покупает ее, поэтому важно заранее быть готовыми к этому сценарию и иметь альтернативных поставщиков.

Источник: Экономическая правда

Автор:

(Всего статей: 240)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: