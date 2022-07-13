Нефтяного эмбарго недостаточно, чтобы ограничить возможности рф финансировать войну — эксперт

Потери рф от введения эмбарго на нефть в ближайшей перспективе не помогут сократить ее доходы настолько, чтобы прекратить финансирование войны в Украине. Следует вводить ограничение цены на нефть.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Для того чтобы изменить ситуацию и существенно ограничить финансовую дееспособность россии вести войну, Украина, по мнению эксперта, должна предложить международным партнерам ввести ценовые ограничения, чтобы уменьшить среднюю стоимость продажи российской нефти до 35-40 долларов за баррель.

Вторая задача – не допустить реэкспорта российских углеводородов в США и ЕС азиатскими и африканскими компаниями.

“А чтобы предотвратить дефицит топлива в Украине, нужно создать нормативные предпосылки для обеспечения переработки на давальческих началах добытого в нашей стране сырья на предприятиях Словакии, Чехии и Венгрии. Его можно будет транспортировать по южной ветке нефтепровода “Дружба”, начиная с 2023 года”, — считает Рябцев.

Кроме того, по его убеждению, нужно интенсифицировать подъем нефти с газовым конденсатом на всех месторождениях, направляя ее на переработку в ЕС и ввести жесткий контроль над добычей.

«Также это сырье можно перерабатывать и в Украине, для чего нужно ввести стимулы для установления предприятий малой производительности (так называемых мини-НПЗ), но также под строгим контролем и делая невозможным концентрирование больших объемов сырья и производимых из него нефтепродуктов в одном месте, чтобы избежать возможных ракетных ударов», — добавил эксперт.

Также государство должно способствовать подписанию средне- и долгосрочных прямых договоров по поставке фиксированных объемов горючего между операторами рынка и производителями нефтепродуктов — прежде всего из стран-членов ЕС, заключению лизинговых соглашений с сохранением зарезервированных объемов горючего на нефтебазах за пределами Украины, вблизи нашей западной границы.

Еще одно важное направление, по словам эксперта, — рациональное использование горючего, оптимизация потребления нефтепродуктов разных марок с предпочтением автомобильному бензину с октановым числом 92, дизтопливу экологического класса Евро 3, а также смесевым видам горючего с добавлением обезвоженного этанола и биодизеля.

«Здесь стоит упомянуть о широких возможностях производства обезвоженного этанола украинскими спиртовыми предприятиями, а также о том, что из-за ограничения экспорта зерновой и масличной продукции в Украине появятся дополнительные объемы сельхозсырья для переработки на биоэтанол и биодизель», — рассказал Рябцев.

Чтобы способствовать насыщению топливного рынка, не следует допускать обострения конфликтов, которые могут ограничить поставки в Украину нефтепродуктов, производимых на заводах венгерской компании MOL, отмечает эксперт.

«Их (нефтепродукты из Венгрии – ред.) можно поставлять по нефтепродуктопроводу Прикарпатзападтранс в реверсном режиме», — добавил он.