Внесок кожної європейської держави має значення для знищення енергетичного впливу росії, – Ярослав Демченков

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков взяв участь у Другому форумі Енергетичного співтовариства із справедливої трансформації (2nd Energy Community Just Transition Forum).

Він наголосив на тому, що Україна визначила основною метою свого цьогорічного президентства в Енергоспівтоваристві подальшу декарбонізацію енергетики європейського континенту, і продовжує послідовно впроваджувати цю політику, в тому числі виконуючи власні внутрішні плани з декарбонізації попри війну та руйнування.

«Війна не ставить життя в Україні на паузу, не відкладає досягнення наших енергетичних і кліматичних цілей щодо енергетичного переходу у шухляду. І я сподіваюся, що це є хорошим стимулом для інших європейських країн, де, на щастя, немає війни, робити це саме», — зазначив заступник Міністра.

«Для нас всіх важливо зберегти стратегічні плани та цілі переходу від викопного палива на вуглецево-нейтральну енергію, як в Європи, так і України. На початку нашого президенства у Енергетичному Співтоваристві ми ставили собі це за ціль. Енергетична система майбутнього вимагатиме підвищення частки ВДЕ та встановлення більш амбіційних планів щодо підвищення енергоефективності. Важливо, що це допоможе Європі зменшити залежність від російського викопного палива, послабивши режим путіна», — наголосив Ярослав Демченков.

Важливим кроком є продовження санкцій проти енергетики росії та вилучення російських енергоносіїв з енергетичного міксу Європи та світу.

«Необхідність негайно зменшити використання викопного палива має не тільки кліматичний, а також геополітичний і безпековий вимір. Йдучи на компроміс щодо використання викопного палива, Європа не лише накачує грошима росію, дозволяючи їй вести велику континентальну війну. Але також віддаляє досягнення цілей Зеленого курсу. Збільшення використання чистої електричної енергії замість газу та вугілля, без сумніву, є одним найбільш вірних рішень», — зазначив заступник Міністра.

Він підкреслив, що саме від політичної волі європейських політиків залежить ефективність заходів, спрямованих на декарбонізацію енергетики європейського континенту та знищення енергетичного впливу росії на європейські країни.

«Перша обов’язкова вимога – наявність політичної волі у людей, які приймають рішення. Навіть там, де досі сила путінського лобізму та пропаганди була присутня, навіть там, вірогідно через війну в Україні, приходить усвідомлення, що загравання з вуглецевою залежністю від путінської енергетики – це смертельне загравання з терористом. Сьогодні ми ведемо подвійну битву за власне майбутнє. За спільну безпеку і повагу до права з одного боку. І за безвуглецеву чисту енергію – з іншого. І в обох випадках противником є росія. росія, яка побудувала власну економічну модель на експорті вуглеводнів. А геополітичну модель – на «експорті» тиранії і небезпеки. Саме тому в цій подвійній битві цивілізований світ не може програти. Слово кожного із нас важить», — підсумував Ярослав Демченков.

Джерело: КМУ