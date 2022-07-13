Westinghouse та «Енергоатом» підписали контракт на разробку ТЕО будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС

Обновлено: Июль 13, 2022.

Westinghouse та «Енергоатом» підписали контракт на разробку ТЕО будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС
Westinghouse Electric Company та НАЕК «Енергоатом» підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні. 

«Відповідно до угоди, Westinghouse надасть технічну інформацію щодо встановлення AP1000 на підтримку оновленого ТЕО «Енергоатома» для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС», – йдеться у прес-релізі американської компанії.

Зазначається, що ці зусилля просувають раніше підписану угоду між компаніями про будівництво установок AP1000 на блоках №5 та №6 Хмельницької АЕС, початок процесу ліцензування та подальший розвиток ініціатив України в галузі екологічно чистої енергії.

«Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів», – зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем (David Durham).

У вересні 2021 року «Енергоатом» та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п’яти енергоблоків АЕС в Україні. На початку червня 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологієpю AP 1000 в Україні, з п’яти до дев’яти одиниць та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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