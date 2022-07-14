Домашні сонячні електростанції Києва збільшили виробництво електроенергії на 25%

У столиці встановлено вже 260 побутових СЕС, які перетворюють енергію сонця на електричну. За перше півріччя вони виробили 1,8 млн кВт∙год, що на чверть більше, ніж за той самий період минулого року. Що вплинуло на позитивну динаміку та як наразі відбуваються виплати просьюмерам* — розповідають в YASNO.

За рік у Києві з’явилось 30 нових СЕС. Встановлення цих генеруючих установок, а також сприятливі погодні умови стали причиною збільшення виробленої електроенергії.

Частину обсягу просьюмери використовують на потреби власної оселі, а надлишок продають у мережу. Так, з початку року до мережі надійшло майже 75% від усього обсягу, який згенерували СЕС столиці. За продані кіловат-години власники сонячних панелей отримають виплати за «зеленим» тарифом, що встановлюється державою. Нагадуємо, що у період воєнного стану діє окремий порядок розрахунків.

Наразі за проданий обсяг електроенергії просьюмери отримують мінімальний гарантований розмір оплати. Він залежить від суми коштів, яку у відповідному місяці отримав постачальник від клієнтів за спожиту електроенергію. Така часткова оплата власникам СЕС здійснюється не пізніше 60 днів після закінчення розрахункового періоду. Решта коштів почне надходити з першого дня після спливу 60-денного строку від закінчення воєнного стану.

«Ми завжди підтримуємо прагнення наших клієнтів у переході на чисті джерела енергії. Сонячні дахи допомагають родинам суттєво заощаджувати на оплаті за комунальні послуги та ставати енергонезалежними. В умовах війни це особливо актуально для українців. YASNO зі свого боку дотримується зобов’язань та здійснює виплати просьюмерам відповідно порядку, що визначений законодавством», — сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.