Домашні сонячні електростанції Києва збільшили виробництво електроенергії на 25%

Обновлено: Июль 14, 2022.

Домашні сонячні електростанції Києва збільшили виробництво електроенергії на 25%

У столиці встановлено вже 260 побутових СЕС, які перетворюють енергію сонця на електричну. За перше півріччя вони виробили 1,8 млн кВт∙год, що на чверть більше, ніж за той самий період минулого року. Що вплинуло на позитивну динаміку та як наразі відбуваються виплати просьюмерам* — розповідають в YASNO.

За рік у Києві з’явилось 30 нових СЕС. Встановлення цих генеруючих установок, а також сприятливі погодні умови стали причиною збільшення виробленої електроенергії.

Частину обсягу просьюмери використовують на потреби власної оселі, а надлишок продають у мережу. Так, з початку року до мережі надійшло майже 75% від усього обсягу, який згенерували СЕС столиці. За продані кіловат-години власники сонячних панелей отримають виплати за «зеленим» тарифом, що встановлюється державою. Нагадуємо, що у період воєнного стану діє окремий порядок розрахунків.

Наразі за проданий обсяг електроенергії просьюмери отримують мінімальний гарантований розмір оплати. Він залежить від суми коштів, яку у відповідному місяці отримав постачальник від клієнтів за спожиту електроенергію. Така часткова оплата власникам СЕС здійснюється не пізніше 60 днів після закінчення розрахункового періоду. Решта коштів почне надходити з першого дня після спливу 60-денного строку від закінчення воєнного стану.

«Ми завжди підтримуємо прагнення наших клієнтів у переході на чисті джерела енергії. Сонячні дахи допомагають родинам суттєво заощаджувати на оплаті за комунальні послуги та ставати енергонезалежними. В умовах війни це особливо актуально для українців. YASNO зі свого боку дотримується зобов’язань та здійснює виплати просьюмерам відповідно порядку, що визначений законодавством», — сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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