Украина увеличит добычу газа — Шмыгаль поручил разработать план

Обновлено: Июль 14, 2022.

Украина увеличит добычу газа — Шмыгаль поручил разработать план
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина должна увеличивать добычу собственного газа.

Об этом он сказал на совещании о состоянии дел в нефтегазовом комплексе, передает Укринформ со ссылкой на Телеграм-канал главы правительства.

Как проинформировал глава правительства, обсуждались, в частности, вопросы добычи и закачки природного газа и подготовки к осенне-зимнему периоду.“Акцентировал, что Украина должна увеличивать добычу собственного газа. Меры, необходимые для этого, обсудили на совещании с членами правительства, парламентариями и представителями газодобывающих компаний”, — отметил Премьер-министр.

По итогам встречи Шмыгаль дал поручение Минэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» совместно с представителями рынка наработать подход, который позволит государству выкупать необходимые объемы топлива на внутреннем рынке, а компаниям нарастить добычу.

«Украина имеет потенциал для обеспечения себя собственными энергоресурсами, и мы должны активизировать движение к энергетической независимости», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщал Укринформ, одно из центральных мест в Плане восстановления Украины отводится достижению энергонезависимости государства. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, в первую очередь речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа, чтобы самостоятельно на 100% обеспечивать собственные потребности.

Источник: Укрінформ

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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