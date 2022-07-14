Украина увеличит добычу газа — Шмыгаль поручил разработать план

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина должна увеличивать добычу собственного газа.

Об этом он сказал на совещании о состоянии дел в нефтегазовом комплексе, передает Укринформ со ссылкой на Телеграм-канал главы правительства.

Как проинформировал глава правительства, обсуждались, в частности, вопросы добычи и закачки природного газа и подготовки к осенне-зимнему периоду.“Акцентировал, что Украина должна увеличивать добычу собственного газа. Меры, необходимые для этого, обсудили на совещании с членами правительства, парламентариями и представителями газодобывающих компаний”, — отметил Премьер-министр.

По итогам встречи Шмыгаль дал поручение Минэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» совместно с представителями рынка наработать подход, который позволит государству выкупать необходимые объемы топлива на внутреннем рынке, а компаниям нарастить добычу.

«Украина имеет потенциал для обеспечения себя собственными энергоресурсами, и мы должны активизировать движение к энергетической независимости», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщал Укринформ, одно из центральных мест в Плане восстановления Украины отводится достижению энергонезависимости государства. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, в первую очередь речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа, чтобы самостоятельно на 100% обеспечивать собственные потребности.

Источник: Укрінформ