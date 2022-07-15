13 липня: Ситуація в енергетиці

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«Енергоатом» та Westinghouse: розпочато процес ліцензування технології АР1000 для будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС

Введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія для України відкриває потенціал для імпорту ще понад 2 млрд куб. м газу на рік

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Стабільність інфраструктури

Електроенергія

11 липня 2022 року ДП «НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на Хмельницькій АЕС нових, 5-го та 6-го, енергоблоків за технологією AP1000®.

Ці зусилля просувають раніше підписану угоду між компаніями про будівництво установок AP1000 на блоках №5 та №6 Хмельницької АЕС, початок процесу ліцензування та подальший розвиток ініціатив України в галузі екологічно чистої енергії.

«Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів», – зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем (David Durham).

На півночі на підстанції 330 кВ закінчено налаштування елегазового вимикача, замінено частину пошкоджено проводу роз’єднувача, змонтовано частину нового обладнання.

У східному регіоні повернуто в роботу два автотрансформатори на підстанції 330 кВ.

На південному сході проводиться огляд двох повітряних ліній 330 кВ.

Газ

Введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія є важливим етапом для Балкан і Європи в контексті зменшення залежності від російського газу, проте й для України відкриває потенціал для імпорту ще понад 2 млрд куб. м газу на рік, про це повідомив начальник управління роботи з замовниками послуг Оператора ГТС України Андрій Прокоф’єв.

Для українських замовників відкривається додаткова можливість транспортувати газ з грецьких LNG-терміналів, зокрема з терміналу в Александруполісі потужністю 5,5 млрд (запуск заплановано до кінця 2023 року). З урахування ще незаброньованих потужностей (40%) можна орієнтуватися на потенційний імпорт обсягом приблизно 2,2 млрд куб. м газу на рік.

Транспортувати газ з LNG-терміналів у Греції, а також Туреччини можливо Трансбалканським трубопроводом.

Для використання цього маршруту вкрай важливо, щоб болгарський та турецький оператори підписали Угоду про взаємодію, а Молдова впровадила можливість здійснення віртуального реверсу природного газу, що є вимогою європейського законодавства.

Для здійснення транспортування по цьому маршруту замовники мають забронювати потужності з Півдня на Північ у точках з’єднання між Туреччиною та Болгарією (або Грецією та Болгарією залежно від того, з якого LNG-терміналу буде здійснюватися імпорт), Болгарією та Румунією, Україною та Румунією, а також Молдовою та Україною.

Іншим потенційним джерелом постачання газу Трансбалканським коридором може стати Азербайджан, що також зацікавлений в розширенні експорту до регіону.

На початку 2023 року в Україні очікується перший випадок приєднання виробника біометану в особі ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» до газорозподільних мереж АТ «Чернігівгаз».

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За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом