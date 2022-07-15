13 липня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июль 15, 2022.

13 липня: Ситуація в енергетиці

Головне:

«Енергоатом» та Westinghouse: розпочато процес ліцензування технології АР1000 для будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС

Введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія для України відкриває потенціал для імпорту ще понад 2 млрд куб. м газу на рік

Голова Міжнародного енергетичного агентства виступає за обмеження цін на російські нафтопродукти

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

11 липня 2022 року ДП «НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company підписали новий контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на Хмельницькій АЕС нових, 5-го та 6-го, енергоблоків за технологією AP1000®.

Ці зусилля просувають раніше підписану угоду між компаніями про будівництво установок AP1000 на блоках №5 та №6 Хмельницької АЕС, початок процесу ліцензування та подальший розвиток ініціатив України в галузі екологічно чистої енергії.

«Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів», – зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем (David Durham).

На півночі на підстанції 330 кВ закінчено налаштування елегазового вимикача, замінено частину пошкоджено проводу роз’єднувача, змонтовано частину нового обладнання.

У східному регіоні повернуто в роботу два автотрансформатори на підстанції 330 кВ.

На південному сході проводиться огляд двох повітряних ліній 330 кВ.

Газ

Введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія є важливим етапом для Балкан і Європи в контексті зменшення залежності від російського газу, проте й для України відкриває потенціал для імпорту ще понад 2 млрд куб. м газу на рік, про це повідомив начальник управління роботи з замовниками послуг Оператора ГТС України Андрій Прокоф’єв.

Для українських замовників відкривається додаткова можливість транспортувати газ з грецьких LNG-терміналів, зокрема з терміналу в Александруполісі потужністю 5,5 млрд (запуск заплановано до кінця 2023 року). З урахування ще незаброньованих потужностей (40%) можна орієнтуватися на потенційний імпорт обсягом приблизно 2,2 млрд куб. м газу на рік.

Транспортувати газ з LNG-терміналів у Греції, а також Туреччини можливо Трансбалканським трубопроводом.

Для використання цього маршруту вкрай важливо, щоб болгарський та турецький оператори підписали Угоду про взаємодію, а Молдова впровадила можливість здійснення віртуального реверсу природного газу, що є вимогою європейського законодавства.

Для здійснення транспортування по цьому маршруту замовники мають забронювати потужності з Півдня на Північ у точках з’єднання між Туреччиною та Болгарією (або Грецією та Болгарією залежно від того, з якого LNG-терміналу буде здійснюватися імпорт), Болгарією та Румунією, Україною та Румунією, а також Молдовою та Україною.

Іншим потенційним джерелом постачання газу Трансбалканським коридором може стати Азербайджан, що також зацікавлений в розширенні експорту до регіону.

На початку 2023 року в Україні очікується перший випадок приєднання виробника біометану в особі ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» до газорозподільних мереж АТ «Чернігівгаз».

Міжнародний вимір та санкції

Чорнобильська АЕС приєдналася до Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції

Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня і нафту з рф 31 грудня цього року

Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол заявив, що обмеження цін має розповсюджуватись не тільки на російську нафту, а й на продукти нафтопереробки.

Міжнародний трейдер Trafigura завершив вихід з проєкту «Восток Ойл», продавши свою 10% частку гонконгській Nord Axis Limited.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

Автор:

(Всего статей: 248)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: