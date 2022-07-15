Рейтинговое агентство Moody’s сообщило о дефолте Беларуси по внешнему долгу

Минск должен был выплатить 22,9 миллиона долларов

Министерство финансов Беларуси произвело выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях. В связи с этим Moody’s считает, что Минск допустил дефолт по внешнему долгу.

Об этом сообщило международное рейтинговое агентство.

Отмечается, что 13 июля прошел льготный период, когда Беларусь должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Владельцы внешнего долга Беларуси не смогли вовремя получить свои выплаты, потому что Минск провел платежи национальной валюте, что является дефолтом.

В случае, если платежи не проведут по установленным условиям, то официальное рейтинговое агентство Беларуси Fitch тоже заявит о дефолт.

Источник: УНІАН