15 липня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июль 17, 2022.

15 липня: Ситуація в енергетиці

Головне:

  • Запорізька АЕС почала працювати трьома блоками, Хмельницька підключила блок № 2 після ремонту – МАГАТЕ
  • Кабінет Міністрів планує виділити 286,5 млн грн на відновлення трьох зруйнованих росіянами теплоелектроцентралей в Чернігові, Охтирці та Кременчуці
  • З 1 січня 2023 року постачання природного газу з росії до Латвії буде заборонено

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія

Запорізька АЕС почала працювати трьома блоками, Хмельницька підключила блок № 2 після ремонту – МАГАТЕ

На південному сході включена в роботу повітряна високовольтна лінія 330 кВ. Закінчено ремонтні роботи на ще одній повітряній лінії 330, триває підготовка до включення її в мережу.

На сході та півночі триває відновлення двох підстанцій 330 кВ.

Кабінет Міністрів планує виділити 286,5 млн грн на відновлення трьох зруйнованих росіянами теплоелектроцентралей в Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 12 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема, у Запорізькій області – 3,7 тис., Харківській – 3 тис., Донецькій і Дніпропетровській – по 2,5 тис., Миколаївській – 200 споживачам.

Попри ганебну війну, яку веде проти нас росія, українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання.

Станом на 14 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 763 населених пункти, загалом близько 589,7 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 350,7 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 30,2 тис., Харківській – 29,1 тис. споживачів.

Газ

Без газопостачання залишаються близько 245,3 тис. абонентів.

Пальне

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков констатує покращення ситуації з наповненням ринків скрапленого газу й дизельного пального в Україні.

  • «Зараз ситуація на ринку дизельного пального і скрапленого газу заспокоїлася. Щодо бензину, я вважаю, що ще потрібно півтора або два місяці, поки ринок насититься і сформує запас», — заявив він він.
  • Разом із тим міністр зауважив, що «глобально попит (на пальне — ред.) не впав, люди повернулися в країну, посівна була, зараз збір врожаю».

Міжнародний вимір та санкції

З 1 січня 2023 року постачання природного газу з росії до Латвії буде заборонено. Такі поправки Сейм Латвії в остаточному читанні затвердив до закону «Про енергетику». Також затверджено регулювання для конкретних випадків за погодженням регулювальними установами іншої держави – члена ЄС способів забезпечення заборони постачання природного газу з рф.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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