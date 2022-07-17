15 липня: Ситуація в енергетиці

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Запорізька АЕС почала працювати трьома блоками, Хмельницька підключила блок № 2 після ремонту – МАГАТЕ

Кабінет Міністрів планує виділити 286,5 млн грн на відновлення трьох зруйнованих росіянами теплоелектроцентралей в Чернігові, Охтирці та Кременчуці

З 1 січня 2023 року постачання природного газу з росії до Латвії буде заборонено

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

Запорізька АЕС почала працювати трьома блоками, Хмельницька підключила блок № 2 після ремонту – МАГАТЕ

На південному сході включена в роботу повітряна високовольтна лінія 330 кВ. Закінчено ремонтні роботи на ще одній повітряній лінії 330, триває підготовка до включення її в мережу.

На сході та півночі триває відновлення двох підстанцій 330 кВ.

Кабінет Міністрів планує виділити 286,5 млн грн на відновлення трьох зруйнованих росіянами теплоелектроцентралей в Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 12 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема, у Запорізькій області – 3,7 тис., Харківській – 3 тис., Донецькій і Дніпропетровській – по 2,5 тис., Миколаївській – 200 споживачам.

Попри ганебну війну, яку веде проти нас росія, українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання.

Станом на 14 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 763 населених пункти, загалом близько 589,7 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 350,7 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 30,2 тис., Харківській – 29,1 тис. споживачів.

Газ

Без газопостачання залишаються близько 245,3 тис. абонентів.

Пальне

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков констатує покращення ситуації з наповненням ринків скрапленого газу й дизельного пального в Україні.

«Зараз ситуація на ринку дизельного пального і скрапленого газу заспокоїлася. Щодо бензину, я вважаю, що ще потрібно півтора або два місяці, поки ринок насититься і сформує запас», — заявив він він.

Разом із тим міністр зауважив, що «глобально попит (на пальне — ред.) не впав, люди повернулися в країну, посівна була, зараз збір врожаю».

Міжнародний вимір та санкції

З 1 січня 2023 року постачання природного газу з росії до Латвії буде заборонено. Такі поправки Сейм Латвії в остаточному читанні затвердив до закону «Про енергетику». Також затверджено регулювання для конкретних випадків за погодженням регулювальними установами іншої держави – члена ЄС способів забезпечення заборони постачання природного газу з рф.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом