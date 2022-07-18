Благодійний аукціон зібрав 350 тис. грн на майданчику УЕБ

350 тис. грн зібраних на благодійному аукціоні Української енергетичної біржі та Асоціації «Газові Трейдери України», передадуть на користь ЗСУ.

Сьогодні відбувся перший благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, який організовували Українська енергетична біржа (УЕБ) та Асоціація “Газові трейдери України”. Це стало можливим завдяки учасникам, які протягом короткого періоду зареєструвалися та взяли участь.

На сьогоднішньому аукціоні було запропоновано два лоти: Перший лот – футболка з підписом Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного та легендарна перша марка «Укрпошти» «Русскій воєнний корабль іди …!». Другий лот – колекційна пляшка портвейну врожаю 1982 року 40-річна витримка – родом з нашого українського Криму, який ми обов’язково повернемо!

Загальна сума коштів, отриманих у ході аукціону склала 350 тис. грн. Усі зібрані кошти будуть передані до благодійного фонду на користь Збройних Сил України.

Ми щиро вдячні усім учасникам, хто доєднався до збору коштів на підтримку ЗСУ. Український бізнес не стоїть осторонь, а активно долучається до підтримки.

Слава Україні!

Слава ЗСУ!