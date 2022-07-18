Цены на нефть растут

Обновлено: Июль 18, 2022.

Цены на нефть растут

Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии «дальнейших шагов в ближайшие недели».

«Срок действия договоренностей ОПЕК+ по квотам на добычу нефти истекает в сентябре, и рынок будет фокусироваться на том, что произойдет дальше, — отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит агентство Bloomberg. — Я не удивлюсь, если на сентябрьском заседании, или даже раньше, будет предпринято что-то, что позволит странам, имеющим свободные добывающие мощности, увеличить добычу».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $101,84 за баррель, что на $0,68 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,06 (2,1%), до $101,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,02 за баррель, что на $0,43 (0,44%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,81 (1,9%), до $97,59 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 5,5%, WTI — на $6,9%. Цены на нефть опускались с середины июня на опасениях рецессии в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на топливо.

Источник: ru.investing

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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