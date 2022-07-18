Президент Еврокомиссии летит в Баку договариваться об импорте газа

Обновлено: Июль 18, 2022.

Президент Еврокомиссии летит в Баку договариваться об импорте газа

Президент Еврокомиссии в понедельник 18 июля летит с визитом в Баку, во время которого планирует говорить в частности о больших поставках природного газа.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Reuters.

«В ситуации, когда Россия продолжает использовать свои энергоресурсы как оружие, диверсификация импорта является приоритетом для ЕС. Президент фон дер Ляен и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон завтра в Азербайджане, чтобы дальше углублять сотрудничество», — сообщили в Еврокомиссии.

Согласно проекту документа, с которым ознакомились журналисты агентства 14 июля, Еврокомиссия предлагает странам-членам соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа до минимум 20 млрд кубометров ежегодно.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Баку готовится в ближайшие дни подписать документ с ЕС в сфере энергетической безопасности.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Reuters.

«В ситуации, когда Россия продолжает использовать свои энергоресурсы как оружие, диверсификация импорта является приоритетом для ЕС. Президент фон дер Ляен и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон завтра в Азербайджане, чтобы дальше углублять сотрудничество», — сообщили в Еврокомиссии.

Согласно проекту документа, с которым ознакомились журналисты агентства 14 июля, Еврокомиссия предлагает странам-членам соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа до минимум 20 млрд кубометров ежегодно.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Баку готовится в ближайшие дни подписать документ с ЕС в сфере энергетической безопасности.

Европейская правда

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(Всего статей: 253)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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