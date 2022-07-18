В Україні впроваджується енергетичне маркування енергоспоживчої продукції за оновленими вимогами ЄС

Обновлено: Июль 18, 2022.

В Україні впроваджується енергетичне маркування енергоспоживчої продукції за оновленими вимогами ЄС

Держенергоефективності звертає увагу виробників, постачальників та розповсюджувачів техніки і обладнання на вимоги нового Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міненерго від 27.04.2022 № 164.

Регламент розроблено Держенергоефективності спільно з Міненерго на основі Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС № 2017/1369 від 4 липня 2017 року про встановлення рамок для енергетичного маркування та про скасування Директиви 2010/30/ЄС.

Цей Технічний регламент передбачає маркування продукції та надання стандартної інформації щодо її енергоефективності, споживання енергії та інших ресурсів під час її використання, а також додаткову інформацію про продукцію за новими нормами ЄС.

Вимоги застосовуються до техніки та обладнання, що вводиться в обіг або в експлуатацію.

Постачальники повинні забезпечити, щоб кожна окрема одиниця продукції безкоштовно супроводжувалася точними друкованими етикетками та інформаційними листами продукції.

Розповсюджувач повинен:

  • демонструвати у видимий спосіб етикетку, надану постачальником або оприлюднену, зокрема, і для дистанційного продажу через Інтернет;
  • надавати споживачам інформаційний лист продукції, а на запит – також і в друкованій формі у пункті продажу.

Постачальник і розповсюджувач також повинні зробити посилання на клас енергоефективності продукції у візуальній рекламі та технічних рекламних матеріалах для конкретної моделі.

«Енергетичне маркування – це європейський інструмент, який стимулює виробництво і використання саме енергоефективних товарів. На виконання Закону України «Про енергетичну ефективність» ми впроваджуємо цілу систему енергомаркування енергоспоживчої продукції», — повідомив Віктор Білько, заступник Голови Держенергоефективності.

Завдяки енергомаркуванню споживачі зможуть:

  • отримувати інформацію про технічні характеристики енергоспоживчих продуктів;
  • обирати більш енергоефективні товари;
  • зменшити споживання енергії;
  • використовувати енергоефективне та екологічне обладнання протягом тривалого строку експлуатації.

Вітчизняні підприємства матимуть рівні конкурентні можливості з європейськими виробниками енергоспоживчих товарів. Водночас, імпортери будуть зобов’язані імпортувати тільки ті товари, що відповідатимуть вимогам технічного регламенту.

Впровадження енергомаркування також сприяє розробці інновацій та інвестуванню у виробництво енергоефективних товарів.

Вищезазначений наказ набирає чинності з 1 серпня 2023 року.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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