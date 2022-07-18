Венгрия запретила экспорт дров и энергоносителей

Правительство Венгрии запрещает экспорт энергоносителей и дров. Об этом сообщил в ходе правительственного брифинга глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

«Правительство Венгрии постановило запретить экспорт энергоносителей и дров», — передает его слова канал М1.

Ранее в среду власти страны объявили чрезвычайное положение в области энергетики для защиты венгерских семей и энергоснабжения. По словам Гуйяша, Будапешт начал переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа сверх существующих долгосрочных контрактов, сейчас венгерские газохранилища заполнены на 44%.

Ранее пресс-секретарь премьера Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщал журналистам, что премьер в среду проводит совещание с кабинетом министров, на котором обсуждаются вопросы роста цен на энергоносители и проблемы с энергоснабжением в Европе.

Источник: НАНС