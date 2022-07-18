Зеленский: украинцы никогда не примут решение Канады по возвращению турбины

Украинцы никогда не воспримут решение Оттавы о возвращении отремонтированных турбин для российского газопровода «Северный поток».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Конечно, мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но особо отметил, что украинцы никогда не примут решение Канады относительно турбины для «Северного потока», которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — отметил Зеленский во время воскресного видеообращения.

Он добавил, что после одного нарушения следующие – «только вопрос времени». «Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций. Есть достаточно путей для транзита российского газа в Европу. И каждая страна должна соблюдать принципиальность», — сказал Зеленский.

Источник: kosatka.media