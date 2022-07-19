18 липня: Ситуація в енергетиці

Головне:
В Україні впроваджується енергетичне маркування енергоспоживчої продукції за оновленими вимогами ЄС
ФДМУ пропонує продати «Центренерго» з шахтами одним лотом
Німеччина планує остаточно звільнитися від російського газу до літа 2024 року
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Рашисти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС. Загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігора Квашніна. На даний момент його місце знаходження не можливо встановити.
- В Україні впроваджується енергетичне маркування енергоспоживчої продукції за оновленими вимогами ЄС. Держенергоефективності звертає увагу виробників, постачальників та розповсюджувачів техніки і обладнання на вимоги нового Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міненерго від 27.04.2022 № 164.
- Цей Технічний регламент передбачає маркування продукції та надання стандартної інформації щодо її енергоефективності, споживання енергії та інших ресурсів під час її використання, а також додаткову інформацію про продукцію за новими нормами ЄС.
- Вимоги застосовуються до техніки та обладнання, що вводиться в обіг або в експлуатацію.
- Постачальники повинні забезпечити, щоб кожна окрема одиниця продукції безкоштовно супроводжувалася точними друкованими етикетками та інформаційними листами продукції.
- Постачальник і розповсюджувач також повинні зробити посилання на клас енергоефективності продукції у візуальній рекламі та технічних рекламних матеріалах для конкретної моделі.
- Завдяки енергомаркуванню вітчизняні підприємства матимуть рівні конкурентні можливості з європейськими виробниками енергоспоживчих товарів.
- Водночас імпортери будуть зобов’язані імпортувати тільки ті товари, що відповідатимуть вимогам технічного регламенту.
- Впровадження енергомаркування також сприяє розробці інновацій та інвестуванню у виробництво енергоефективних товарів.
- Наказ набирає чинності з 1 серпня 2023 року.
Фонд державного майна України пропонує продати ПАТ «Центренерго» разом із державними шахтами одним лотом. Про це повідомила його керівниця Ольга Батова.
- Впродовж минулого тижня електромонтери НЕК «Укренерго» завершили ремонти та повернули в роботу одну лінію 750 кВ та три лінії 330 кВ в східному та південно-східному регіонах.
- На півночі на одній з ділянок лінії 330 кВ виконано ремонт волоконно-оптичної лінії зв’язку, а також включено після ремонту автотрансформатор на підстанції 330 кВ. На підстанції 330 кВ включено в роботу комірку приєднання 110 кВ.
Міжнародний вимір та санкції
Німеччина планує остаточно звільнитися від російського газу до літа 2024 року. При цьому зазначається, що країна дві зими повинна буде жити із загрозою нестачі газу на внутрішньому ринку.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом