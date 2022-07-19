18 липня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июль 19, 2022.

18 липня: Ситуація в енергетиці

Головне:

В Україні впроваджується енергетичне маркування енергоспоживчої продукції за оновленими вимогами ЄС

 ФДМУ пропонує продати «Центренерго» з шахтами одним лотом

 Німеччина планує остаточно звільнитися від російського газу до літа 2024 року

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • Рашисти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС. Загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігора Квашніна. На даний момент його місце знаходження не можливо встановити.
  • В Україні впроваджується енергетичне маркування енергоспоживчої продукції за оновленими вимогами ЄС. Держенергоефективності звертає увагу виробників, постачальників та розповсюджувачів техніки і обладнання на вимоги нового Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міненерго від 27.04.2022 № 164.
  • Цей Технічний регламент передбачає маркування продукції та надання стандартної інформації щодо її енергоефективності, споживання енергії та інших ресурсів під час її використання, а також додаткову інформацію про продукцію за новими нормами ЄС.
  • Вимоги застосовуються до техніки та обладнання, що вводиться в обіг або в експлуатацію.
  • Постачальники повинні забезпечити, щоб кожна окрема одиниця продукції безкоштовно супроводжувалася точними друкованими етикетками та інформаційними листами продукції.
  • Постачальник і розповсюджувач також повинні зробити посилання на клас енергоефективності продукції у візуальній рекламі та технічних рекламних матеріалах для конкретної моделі.
  • Завдяки енергомаркуванню вітчизняні підприємства матимуть рівні конкурентні можливості з європейськими виробниками енергоспоживчих товарів.
  • Водночас імпортери будуть зобов’язані імпортувати тільки ті товари, що відповідатимуть вимогам технічного регламенту.
  • Впровадження енергомаркування також сприяє розробці інновацій та інвестуванню у виробництво енергоефективних товарів.
  • Наказ набирає чинності з 1 серпня 2023 року.

Фонд державного майна України пропонує продати ПАТ «Центренерго» разом із державними шахтами одним лотом. Про це повідомила його керівниця Ольга Батова.

  • Впродовж минулого тижня електромонтери НЕК «Укренерго» завершили ремонти та повернули в роботу одну лінію 750 кВ та три лінії 330 кВ в східному та південно-східному регіонах.
  • На півночі на одній з ділянок лінії 330 кВ виконано ремонт волоконно-оптичної лінії зв’язку, а також включено після ремонту автотрансформатор на підстанції 330 кВ. На підстанції 330 кВ включено в роботу комірку приєднання 110 кВ.

Міжнародний вимір та санкції

Німеччина планує остаточно звільнитися від російського газу до літа 2024 року. При цьому зазначається, що країна дві зими повинна буде жити із загрозою нестачі газу на внутрішньому ринку.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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