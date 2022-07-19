ФДМУ пропонує продати «Центренерго» з шахтами одним лотом замість створення вертикально інтегрованої компанії – глава відомства

Обновлено: Июль 19, 2022.

ФДМУ пропонує продати «Центренерго» з шахтами одним лотом замість створення вертикально інтегрованої компанії – глава відомства

Фонд державного майна України пропонує продати ПАТ «Центренерго» разом із державними шахтами одним лотом, для чого добивається відповідних змін у законодавстві, передає Енергореформа.

Про це повідомила його керівниця Ольга Батова.

«Потрібно зробити невелику зміну в закон, щоб у нас було право продавати одним лотом (пулом) декілька об’єктів, і таким чином ми просто виставимо одним лотом «Центренерго» і шахти», – сказала Батова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», зазначивши, що норму про продаж одним пулом декількох об’єктів Фонд додав у законопроєкт №4572 щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна, прийнятий 15 липня у першому читанні.

При цьому вона назвала хибним рішення об’єднати ПАТ «Центренерго» з шахтами у вертикально-інтегровану компанію з метою її подальшого продажу.

«Два роки тому було прийняте рішення зробити вертикально інтегровану компанію, об’єднавши «Центренерго» і шахти і потім саме її виставити на приватизацію. Але, на мою думку, рішення було хибним, бо на всіх шахтах – борги, арешти, а у «Центренерго» є інші акціонери, кредитори, дебітори. Шахти є державними підприємствами, а «Центренерго» акціонерним товариством», – пояснила глава ФДМУ.

За її словами, процес об’єднання в одну юридичну особу цих об’єктів – це тривала процедура, пов’язана з великими ризиками, зокрема, «ризиком включити у вертикально інтегровану компанію якусь зайву шахту, яка просто вбила би бізнес».

Водночас, на її думку, продаж кількох об’єктів одним лотом дозволить коригувати умови приватизації залежно від інтересу інвесторів.

«А так можна буде виставити на аукціон «Центренерго» з п’ятьма шахтами. Не продаватиметься – приберемо одну шахту та продамо з чотирма. Це дуже зручний механізм. Так можна продавати готелі, щоб це було цікавіше інвестору, оскільки мережевий гравець навряд чи захоче купити один об’єкт», – зазначила Батова.

При цьому вона припустила, що з великих обєктів «Центренерго», як і Об’єднана гірничо-хімічна компанія, може бути проданий до повного завершення воєнного стану.

«Можливо, ще «Центренерго», оскільки зараз, із врахуванням відкриття продажу електроенергії на експорт, це буде більш цікавий об’єкт», – висловила припущення глава приватизаційного відомства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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