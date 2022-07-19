Герман Галущенко: Рішення щодо «зеленої» таксономії – це реальна перспектива позбавити рф можливості фінансувати війну і шантажувати ЄС

Обновлено: Июль 19, 2022.

Герман Галущенко: Рішення щодо «зеленої» таксономії – це реальна перспектива позбавити рф можливості фінансувати війну і шантажувати ЄС

Включення газу та атомної енергетики до «зеленої» таксономії дозволить Європі заміщувати російські енергоресурси. Про це написав Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

«Зараз час історичних рішень у міжнародній політиці. Енергетика не стала виключенням: нещодавно Європа дала зелене світло для інвестицій в атомну і газову галузі, включивши їх до «зеленої» таксономії. Це реальна перспектива відмовитись від російських енергоресурсів та позбавити рф можливості фінансувати війну проти України і шантажувати ЄС», — зазначив Міністр.

Він підкреслив, що розвиток газової інфраструктури, інвестиції у видобуток, побудова LNG-терміналів – це диверсифікація постачання, тобто реальна альтернатива російському газу. А продовження експлуатації придатних атомних блоків або будівництво нових за сучасними технологіями, за його словами, – це також заміщення російського газу та вугілля на безвуглецеву енергію.

«Для України включення газу та атомної енергії до «зеленої» таксономії – це просто величезні можливості для розвитку галузі. Інвестиції у видобуток газу дадуть нам реальну можливість повністю забезпечити внутрішні потреби у цьому енергоресурсі, адже Україна має значні поклади як на суші, так і на чорноморському шельфі (який буде доступний після нашої перемоги). Розвиток газотранспортної інфраструктури дозволить переорієнтувати нашу ГТС з російського транзиту на постачання газу з інших держав», — зауважив Міністр.

Він нагадав, що у сфері атомної енергетики домовленості про інвестиції з компанією Westinghouse були ще до рішення по таксономії. «Тепер українська атомна енергетика матиме ще більше перспектив для реалізації нашого потенціалу, в тому числі й науково-технічного. Будівництво нових блоків дасть змогу і продовжити декарбонізацію енергетики, і збільшити експортний потенціал, і відкриє нові перспективи для водневої енергетики», - наголосив Герман Галущенко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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