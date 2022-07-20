«Енергоатом» найближчими роками замістить паливом Westinghouse російське паливо – президент компанії

НАЕК «Енергоатом» прагне повністю відмовитися від російського палива для АЕС, замістивши його у найближчій перспективі паливом Westinghouse, а згодом і власного виробництва, передає Енергореформа.
Про це повідомив президент компанії Петро Котін.
«Найближчими роками ми його повністю замістимо паливом Westinghouse. А за 3-4 роки половина наших потреб у паливі забезпечуватиметься паливом вітчизняного виробництва за технологією Westinghouse», – сказав він в інтервю Delo.ua.
За його словами, паливні збірки виготовлятимуться в Україні на одному з наших підприємств, а наразі Westinghouse завершує акредитацію відповідних виробничих потужностей.
Разом з тим Котін повідомив, що 6 липня 2022 року на Рівненській АЕС тепловидільні збірки від Westinghouse вперше завантажили до активної зони реактора енергоблока №3, який раніше працював на російському паливі.
Джерело: Енергореформа