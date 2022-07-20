Інформація про роботу енергосистеми України на 19 липня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання 10,6 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема, у Донецькій області – 6,7 тис., Одеській – 2,8 тис., Запорізькій – 1 тисячі, Харківській – 100 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 19 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 761 населений пункт, загалом близько 591,6 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 350,3 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 30,2 тис., Запорізькій – 22,4 тис., Харківській – 21,1 тис. споживачів.

Без газопостачання залишаються майже 245 тисяч абонентів.

Джерело: КМУ