«Нафтогаз» завершує підготовку звернення в арбітраж проти «Газпрому» за скорочення транзиту – Вітренко

НАК «Нафтогаз України» з юристами наступного тижня розпочне заключний етап підготовки звернення до міжнародного арбітражу проти «Газпрому» за скорочення транзиту природного газу через територію України нижче законтрактованих обсягів, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.

«Газпром» відмовився вести будь-які переговори у двосторонньому форматі. Тому наступного тижня ми зустрічаємося з нашими юристами та завершимо підготовку відповідного представлення про новий арбітраж. Якщо не станеться дива до 21 липня, у нас деякий час піде на підготовку звернення – це складна система документації за участю великої кількості юристів та експертів, і вже найближчим часом подамо позов», – сказав він в ефірі національного телемарафону 18 липня.

За словами Вітренка, чинний контракт передбачає, що місцем проведення арбітражу стане Цюріх, який розглядатиме позов за шведським правом.

В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» наприкінці травня глава НАК повідомив про розпочату передарбітражну процедуру через невиконання «Газпромом» умови «качай або плати» за контрактом на організацію транзиту природного газу. Умови контракту із «Газпромом» передбачають, що для врегулювання розбіжностей перед зверненням до арбітражу сторони мають 45 днів.

Вітренко нагадав, що невиконання «Газпромом» своїх договірних зобов’язань за контрактом також тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у початому в 2018 році арбітражі на суму $12,2 млрд.

«Якщо вони не виконують зобов’язання «качай або плати», то це означає, що вони порушують не лише контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не лише на суму недоплати, а й на $12,2 млрд , які ми відкликали з арбітражу», – наголосив Вітренко.

Як повідомляла Енергореформа, «Оператор ГТС України» оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через окуповану внаслідок військової агресії Росії ДВС «Сохранівка», оскільки не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією «Новопсков», запропонувавши перенести транзитні обсяги із «Сохранівки» на ГВС «Суджа».

При цьому українська сторона наполягає, що оплата, як і раніше, повинна здійснюватися виходячи з розрахункового обсягу транспортування довгострокового договору на рівні 109 млн куб. м за добу за правилом «качай або плати».

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від існуючих позовів та підписанням транзитної угоди п’ять років.

Договір між «Нафтогазом» та «Газпромом» на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та «Газпромом» було підписано 30 грудня 2019 року.

Документ передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.