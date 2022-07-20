Україна офіційно приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства – підписано Декларацію про асоціацію

Обновлено: Июль 20, 2022.

Україна офіційно приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства – підписано Декларацію про асоціацію

Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали Спільну декларацію про асоціацію, яка забезпечить основу для тіснішої співпраці у сфері енергетичної безпеки та відновлення.

Церемонія підписання пройшла у Варшаві за участі Міністра енергетики України Германа Галущенка та виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля.

Присутня на церемонії Міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва привітала приєднання України до енергетичної родини МЕА та наголосила на важливості досвіду України в напрацюванні енергетичної політики спільноти.

«МЕА працює з Україною майже два десятиліття і в ці особливо складні часи після неспровокованого вторгнення Росії ми продовжуємо зміцнювати відносини, щоб підтримати значні потреби України у відновленні та допомогти їй побудувати нове енергетичне майбутнє», — зазначив своєю чергою виконавчий директор МЕА.

«Україна відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки в Європі та за її межами, і вона поставила перед собою амбітні цілі щодо збільшення торгівлі електроенергією з Європою. Я радий підписанню Спільної декларації з Міністром Галущенком щодо розширення нашої співпраці для досягнення цих цілей», — додав Фатіх Біроль.

Підписання Спільної декларації про асоціацію відкриває новий етап багаторічного партнерства між Україною та МЕА з метою поглиблення та розширення співпраці у сфері енергетичної безпеки, зеленого переходу та заходів з відновлення.

«Солідарність стає ще важливішою в ці кризові часи. Тільки об’єднавшись, ми можемо протистояти російській агресії і реалізувати місію Міжнародного енергетичного агентства щодо формування безпечного та сталого енергетичного майбутнього. Як частина Європи та кандидат в члени ЄС Україна готова брати активну участь у зміцненні енергетичної безпеки в регіоні», — наголосив Герман Галущенко.

«Після перемоги ми будемо відбудовувати українську енергосистему. І в цьому процесі нам потрібен ваш досвід, підтримка і співпраця. Ми втілимо найсучасніші технології у нашій новітній енергетичній системі», — зазначив Міністр енергетики України.

Передбачена Декларацією асоціація надасть Україні платформу для регулярного діалогу з МЕА, з його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами шляхом участі у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, а також у зустрічах міністрів.

Україна та МЕА мають намір співпрацювати в широкому спектрі діяльності, пов’язаної з енергетикою, включаючи аналіз енергетичного ринку, відновлення енергетичної системи, енергетичну безпеку, енергоефективність, прискорення енергетичних переходів, розвиток стійкої електроенергетичної системи, водень та біометан, енергетичні дані та статистику. Обидві сторони зобов’язуються співпрацювати в рамках низки конкретних ініціатив, які будуть узгоджуватися окремо в спільних дворічних програмах роботи.

Відповідно до Декларації, МЕА надаватиме вагоме значення ролі України як ключового гравця в глобальному енергетичному ландшафті, що зробить великий внесок у європейську енергетичну безпеку, водночас сприяючи глобальному поштовху до безпечного та чистого енергетичного переходу. Україна своєю чергою надає великого значення відкриттю можливих нових шляхів активізації співпраці та партнерства з МЕА, його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами.

Обидві сторони докладатимуть усіх зусиль, щоб подолати виклики для України щодо відбудови, здійснюючи при цьому інвестиції в енергетичний перехід задля сталого майбутнього.

Наразі спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більше 5 млрд споживачів.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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