Звернення до кредиторів про відстрочку виплат пов’язано з рішенням Кабміну накопичити 19 млрд куб. м газу замість 15 – глава «Нафтогазу»

НАК «Нафтогаз України» змушений був звернутися до власників єврооблігацій із пропозицією про добровільну відстрочку виплат за ними через рішення уряду накопичити до ОЗП 19 млрд куб. м газу та необхідністю знайти майже $8 млрд на ці цілі, передає Енергореформа.

Про це заявив голова правління НАК Юрій Вітренко.

«Виходячи з реального падіння обсягів споживання, нам достатньо було б мати у підземках до початку опалювального сезону 15 млрд куб. м – це навіть із деяким запасом. Але уряд встановив найвищу планку – 19 млрд куб. м», – сказав він в ефірі національного телемарафону 18 липня.

Вітренко пояснив, що у варіанті 15 млрд куб. м компанії треба було б імпортувати приблизно 1 млрд куб. м, а потім ще у четвертому та у першому кварталі під час опалювального сезону.

За його словами, у обраному урядом варіанті 19 млрд куб. м «Нафтогаз» практично не залежить від імпорту в четвертому та першому кварталах і «може підстрахувати енергетиків, якщо не зможуть забезпечити постачання вугілля, або через інші ризики, які, швидше за все, виникатимуть».

Глава «Нафтогазу» зазначив, що в компанії розуміють побоювання уряду під час війни і разом із ним працюють над пошуком фінансування, яке за поточними цінами оцінюється приблизно у $8 млрд.

Вітренко уточнив, що зараз запаси газу в ПСГ перевищили 11,4 млрд куб. м і наближаються до 11,5 млрд. куб. м, і щомісяця вони зростають щонайменше на 1 млрд куб. м. За його словами, у липні «Нафтогаз» імпортує газ, законтрактував обсяги і на серпень.

Глава компанії додав, що НАК домовився про нову кредитну лінію з ЄБРР на EUR300 млн, веде переговори з американськими DFC та USAID.

«Ми не говоримо, що входимо до дефолту… Просимо увійти в нашу ситуацію та добровільно перенести виплати», – зазначив Вітренко, коментуючи пропозицію власникам єврооблігацій.

За його словами, незважаючи на термін погашення облігацій та виплати відсотків 19 липня, є ще п’ять робочих днів пільгового періоду, протягом яких і очікується рішення кредиторів 21 липня та їх збори 26 липня.

Глава НАК пояснив, що найближчим часом у Верховній Раді очікується ухвалення урядових законопроектів щодо залучення коштів для компенсації «Нафтогазу» імпорту газу та різниці в цінах між його ціною та ціною постачання газу для потреб побутових споживачів.

Вітренко уточнив, що зараз ця різниця становить близько 400 млрд грн: за ціни постачання на внутрішньому ринку 7,4 грн за куб. м ціна імпорту – 60 грн за куб. м.

Як повідомляла Енергореформа, «Нафтогаз» звернувся до власників паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий же термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

У цей час на ринку обертаються три випуски єврооблігацій «Нафтогазу», всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п’ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн – 19 липня 2022 року.

«Нафтогаз» пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Джерело: Енергореформа