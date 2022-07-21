20 липня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июль 21, 2022.

20 липня: Ситуація в енергетиці

Головне:

Україна за можливості переобладнає антрацитові ТЕЦ на газове вугілля

«Енергоатом» найближчими роками замістить паливом Westinghouse російське паливо

Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали декларацію про асоціацію у сфері енергобезпеки та відновлення

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

Теплоелектроцентралі, які використовують антрацит, будуть за можливості переобладнані на спалювання вугілля газової групи. Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко. Використання теплової генерації природного газу розглядається лише як резервний варіант.

На захопленій Запорізькій АЕС окупанти вчергове порушили норми безпеки, наразивши персонал на ризик радіаційного зараження. Російські загарбники, які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС.

Служба безпеки України повідомила, що отримала беззаперечні докази силового захоплення Чорнобильської АЕС і вчинення військовими збройних сил рф акту ядерного тероризму під час окупації станції 24 лютого – 31 березня 2022 року. Встановлено, що 24 лютого загарбники, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію ДСП «ЧАЕС» і сховищ ядерних відходів. У розпорядженні СБУ є документальне підтвердження низки злочинів, чим рф грубо порушила Женевську конвенцію, за якою прямо забороняється вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту.

НАЕК «Енергоатом» прагне повністю відмовитися від російського палива для АЕС, замістивши його за 3-4 роки паливом Westinghouse, а згодом і власного виробництва, повідомив президент компанії Петро Котін.

На південному сході на повітряної лінії 330 кВ замінено частину пошкоджених ізоляторів. На півночі на підстанції 330 кВ змонтовано обладнання для однієї з комірок 110 кВ.

Міжнародний вимір та санкції

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер повідомив, що його країна упродовж кількох місяців веде переговори щодо інших постачальників ядерного палива для АЕС на заміну «росатому».

Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали декларацію про асоціацію у сфері енергобезпеки та відновлення. У Варшаві, міністр енергетики України Герман Галущенко та виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль, за участі Міністерки клімату та навколишнього середовища Польщі Анни Москви, підписали спільну декларацію для тіснішої співпраці у сфері енергетичної безпеки та відновлення. Україна стала 11-ю асоційованою країною агентства. Країна отримає, зокрема, платформу для регулярного діалогу з агентством, його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами, а також можливість участі у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, зустрічі міністрів.

Єврокомісія не очікує, що росія перезапустить «Північний потік-1». За озвученим планом він має відновити роботу 21 липня. Проте в ЄС готуються до найгіршого сценарію – що газова труба не запрацює, повідомив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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