Экспорт российской нефти в Китай и Индию упал на 30% — Bloomberg

Экспорт российской нефти в Китай и Индию упал почти на 30% после того, как он рекордно вырос после начала полномасштабной войны. Об этом пишет Бизнес.Цензор со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, это может означать, что России не удастся найти в Азии покупателей для всей своей нефти, ранее поставлявшейся в Европу.

По данным сервиса отслеживания грузов Vortexa, с начала войны Индия увеличила импорт нефти из России с около нуля баррелей в сутки до почти 1 миллиона баррелей в сутки в июне.

Китай также резко увеличил ее закупку, почти удвоив импорт российской нефти с февраля по июнь. Но сейчас эти объемы упали примерно на 30% ниже своих максимальных значений.

В то же время, по подсчетам Bloomberg, Москва все еще получает еженедельно около $160 миллионов экспортных пошлин на сырую нефть, что примерно на 25% выше, чем в довоенные месяцы, но примерно на столько же меньше, чем в апреле.

С середины июня морские потоки нефти из России постепенно снизились до 3,24 миллиона баррелей в сутки, уменьшаясь за последние четыре недели.

Хотя на страны Азии сейчас приходится более половины экспорта российской нефти, их средний уровень снизился до минимума за последние четыре месяца.

Тем не менее, чтобы доходы Москвы от нефти существенно пострадали, необходимо падение мирового спроса, что, по мнению аналитиков, еще некоторое время остается маловероятным.

Источник: Минфин