ЄС планує добровільно скоротити споживання російського газу на 15%

Європейський Союз розглядає можливість добровільного скорочення на 15% споживання природного газу країнами-членами вже з наступного місяця на тлі побоювань, що Росія може припинити постачання енергоресурсів, пише Bloomberg.

«Згідно з планом, який отримав назву «Економте газ для безпечної зими», Єврокомісія планує рекомендувати кроки, які включають скорочення послуг опалення та кондиціювання, а також певні ринкові заходи», — уточнюється в публікації.

Найбільшим завданням ЄС цієї зими є забезпечення достатніх поставок газу для паливних печей та електрогенераторів. «Єврокомісія працює, виходячи з припущення, що Росія не відновить повних поставок через трубопровід Nord Stream 1, який був закритий на початку цього місяця на ремонт», — заявив у зв’язку з цим у вівторок комісар з питань бюджету Йоганнес Ган. Запланована ухвала надасть комісії ЄС право оголосити загальносоюзну тривогу, коли існує значний ризик серйозної нестачі пропозиції або різкого стрибка попиту.

Цей захід вимагатиме схвалення з боку держав-членів, яке комісія може запросити вже наступного тижня під час екстреної наради міністрів енергетики.

Згідно з попередньою оцінкою комісії, з якою ознайомився Bloomberg News, до 1,5% валового внутрішнього продукту регіону можуть опинитися під загрозою у разі суворої зими.