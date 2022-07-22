Інформація про роботу енергосистеми України станом на 21 липня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 6,5 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
Зокрема, у Донецькій області – 4,3 тис., Харківській – 1,2 тис., Миколаївській – 700 споживачам, Запорізькій – 300 споживачам.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.
Станом на 21 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 760 населених пунктів, загалом близько 580,4 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 350,8 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 30,8 тис., Харківській – 22,3 тис. споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 243,8 тис. абонентів.
Джерело: КМУ