Реалізація енергоресурсів на УЕБ за перше півріччя 2022 року

За підсумками першого півріччя 2022 року вартість реалізації енергоресурсів на УЕБ склала 114,31 млрд. грн. з ПДВ (без врахування торгівлі диференціалами). Найбільшу частку у загальній структурі продажів займає електрична енергія, а також нафта та газовий конденсат, необроблена деревина. Загалом перша половина 2022 року відзначалися значними коливаннями цін на ринку нафтопродуктів та природного газу.

Протягом 6 місяців 2022 року на УЕБ було проведено 389 аукціонів з купівлі-продажу електроенергії та реалізовано за двосторонніми договорами 34,37 млн. МВт. год.

За напрямком «Природний газ» протягом аналогічного періоду проведено 171 торгову сесію на середньо- та довгостроковому ринку, а також по 4 торгові сесії щодня – на короткостроковому ринку. За результатами даних торгів реалізовано 145,97 млн. куб. м. ресурсу.

Також за підсумками 41 аукціону реалізовано 58,27 тис. т. скрапленого газу, 76,39 т. нафтопродуктів було продано на 38 торгових сесіях. Реалізація обсягів нафти та газового конденсату склала 642,03 тис. т.

Всього з купівлі-продажу енергоресурсів (крім електроенергії) в ПП «БЕТС» було укладено понад 1760 біржових свідоцтв, а на короткостроковому ринку природного газу – понад 700 угод.

Протягом першого півріччя реалізовано необробленої деревини та пиломатеріалів обсягом 1,74 млн. куб. м. з них необробленої деревини – 1,73 млн. куб. м. на суму 5,05 млрд. грн., пиломатеріалів – 450 куб. м. на суму 2,95 млн. грн.

«За поточної складної економічної ситуації Українська енергетична біржа продовжує працювати на благо українського енергоринку. Протягом першого півріччя 2022 року ми змогли забезпечити якісне клієнтське обслуговування, паралельно впроваджуючи оновлення торгових систем для зручності роботи з ними. Війна не зупинила роботу біржі за вже розпочатими проєкт та не завадила працювати з новими. Ми змогли пристосуватись до існуючої кон’юнктури ринку та продовжуємо надавати користувачам релевантні цінові індикативи на різні види енергоресурсів», – зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.