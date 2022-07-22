Велика Британія забороняє імпорт вугілля з росії з 10 серпня, нафти – з 31 грудня

Велика Британія вводить заборону на імпорт вугілля з російської федерації з 10 серпня 2022 року, нафти – з 31 грудня 2022 року.

Про це повідомляють в Уряді Великої Британії.

«На імпорт золота набула чинності 21 липня, заборона на імпорт вугілля почне діяти 10 серпня 2022 року, а заборона на імпорт нафти почне діяти 31 грудня 2022 року», — йдеться в повідомленні уряду.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія повністю відмовиться від російського вугілля та нафти протягом 2022 року. Також, країна заборонила нові інвестиції в росію та заморозила активи Сбєрбанку та Московського кредитного банку.

Джерело: elektrovesti.net