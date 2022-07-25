ЕС намерен сократить потребление газа на 15 процентов из-за проблем с поставками из РФ

Евросоюз готовит план по экономии газа. Еврокомиссия собирается предложить государствам ЕС добровольно сократить потребление голубого топлива на 15 процентов, передает Bloomberg.

Опасаясь прекращения газовых поставок из России, Евросоюз намерен предложить странам-членам с августа добровольно сократить потребление природного газа на 15 процентов. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на постановление, сопровождающее план «Экономия газа для безопасной зимы», который Еврокомиссия должна представить 20 июля.

В рамках этого плана, по данным агентства, будут рекомендованы такие меры, как сокращение расходов на отопление и охлаждение, а меры рыночного характера.

Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, в случае суровой зимы под угрозой окажется до 1,5 процента валового внутреннего продукта ЕС.

По словам источников агентства среди европейских дипломатов, предполагается, что в случае значительного риска серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса Еврокомиссии будет предоставлено право объявлять тревогу в масштабах всего ЕС. Этот план должен быть одобрен странами — членами Евросоюза.

Накануне еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан (Johannes Hahn) рассказал журналистам, что Еврокомиссия не ожидает возобновления работы газопровода «Северный поток» после 21 июля — официального срока окончания планового техобслуживания. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что прокачка газа по «Северному потоку» может сократиться до 1/5 мощности- то есть до 33 млн куб. м в сутки — если одна из газовых турбин Siemens после выработки ее ресурса не будет заменена на отремонтированную в Канаде.

Источник: dw.com