ЕС намерен сократить потребление газа на 15 процентов из-за проблем с поставками из РФ

Обновлено: Июль 25, 2022.

ЕС намерен сократить потребление газа на 15 процентов из-за проблем с поставками из РФ

Евросоюз готовит план по экономии газа. Еврокомиссия собирается предложить государствам ЕС добровольно сократить потребление голубого топлива на 15 процентов, передает Bloomberg.

Опасаясь прекращения газовых поставок из России, Евросоюз намерен предложить странам-членам с августа добровольно сократить потребление природного газа на 15 процентов. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на постановление, сопровождающее план «Экономия газа для безопасной зимы», который Еврокомиссия должна представить 20 июля.

В рамках этого плана, по данным агентства, будут рекомендованы такие меры, как сокращение расходов на отопление и охлаждение, а меры рыночного характера.

Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, в случае суровой зимы под угрозой окажется до 1,5 процента валового внутреннего продукта ЕС.

По словам источников агентства среди европейских дипломатов, предполагается, что в случае значительного риска серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса Еврокомиссии будет предоставлено право объявлять тревогу в масштабах всего ЕС. Этот план должен быть одобрен странами — членами Евросоюза.

Накануне еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан (Johannes Hahn) рассказал журналистам, что Еврокомиссия не ожидает возобновления работы газопровода «Северный поток» после 21 июля — официального срока окончания планового техобслуживания. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что прокачка газа по «Северному потоку» может сократиться до 1/5 мощности- то есть до 33 млн куб. м в сутки — если одна из газовых турбин Siemens после выработки ее ресурса не будет заменена на отремонтированную в Канаде.

Источник: dw.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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