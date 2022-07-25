Франция запускает ряд мер по экономии электроэнергии

Правительство Франции введет ряд мер по повышению энергоэффективности малого бизнеса, пишет BBC.

Во Франции планируют запретить неоновую рекламу с 01:00 до 06:00, а магазинам запрещаться открывать двери, пока работают кондиционеры и отопление. Запрет на неоновые вывески действует уже в районах с населением менее 800 тыс. человек. Исключение только для аэропортов и вокзалов.

Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время станут обязательными по всей стране. За нарушение установленных правил магазины будут штрафоваться на сумму до 750 евро.

Фото: smarthouse.ua

Источник: kosatka.media