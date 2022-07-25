Мировые цены на нефть снижаются

Обновлено: Июль 25, 2022.

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне неопределенности экономического прогноза. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,75%, до 97,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 93,97 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в условиях высокой экономической неопределенности. Мировые центробанки нацелены на сдерживание ускорения инфляции, что может привести к рецессии.

Основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), которую цитирует агентство Блумберг, полагает, что, несмотря на волатильность, вскоре может возобновиться устойчивое снижение цен на нефть.

Эксперт также добавила, что заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на этой неделе, наверняка послужит «новым напоминанием» о существующих экономических трудностях. Итоги заседания будут опубликованы в среду, по данным CME Group, большинство аналитиков ждут еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Источник: trend.az

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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