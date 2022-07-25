Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне неопределенности экономического прогноза. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,75%, до 97,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 93,97 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в условиях высокой экономической неопределенности. Мировые центробанки нацелены на сдерживание ускорения инфляции, что может привести к рецессии.

Основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), которую цитирует агентство Блумберг, полагает, что, несмотря на волатильность, вскоре может возобновиться устойчивое снижение цен на нефть.

Эксперт также добавила, что заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на этой неделе, наверняка послужит «новым напоминанием» о существующих экономических трудностях. Итоги заседания будут опубликованы в среду, по данным CME Group, большинство аналитиков ждут еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Источник: trend.az