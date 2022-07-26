25 липня: Ситуація в енергетиці

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Міністерство енергетики підготувало законопроект про запровадження нової моделі підтримки виробників «зеленої» електроенергії
Уряд затвердив порядок функціонування реєстру біометану
Компанія Wärtsilä повністю завершила вихід з російського ринку
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- ЄС та Україна працюють над збільшенням поставок української електроенергії до Європи. Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії. «Євросоюз співпрацює з Україною та ENTSO-E для збільшення торгівлі електроенергією між Україною та ЄС, щоб підтримати Україну та забезпечити альтернативу з меншим вмістом вуглецю для сусідніх держав-членів», — зазначається в ньому.
- Міністерство енергетики підготувало законопроект, що запроваджує нову модель підтримки виробників «зеленої» електроенергії (Net billing). Вона буде орієнтована на покриття власного споживання та не потребуватиме додаткових фінансових витрат з боку держави або інших споживачів. Нова модель підтримки малої відновлюваної енергетики сприятиме енергетичній незалежності та безпеці споживачів.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 8,5 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 7,8 тисячам; у Дніпропетровській – 400 споживачам; у Запорізькій – 300 споживачам.
- Станом на 24 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 737 населених пунктів, загалом близько 570,4 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 355 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 30,3 тисяч, Харківській – 21,7 тисячі споживачів.
- Впродовж минулого тижня електромонтери НЕК «Укренерго» завершили аварійно-відновлювальний ремонт та повернули в роботу на південному сході повітряну лінію 330 кВ.
- Крім того, проведено відновлювальні роботи для підвищення надійності на одній з ліній 330 кВ в центральному регіоні.
- На півночі на підстанції 330 кВ змонтовано обладнання для однієї з комірок 110 кВ, триває вивезення та утилізація пошкодженого при обстрілах обладнання.
Газ
- Уряд прийняв постанову «Про Порядок функціонування реєстру біометану», проект якої було розроблено Держенергоефективності спільно з Міненерго на виконання закону про розвиток ринку біометану в Україні №1820 від 21 жовтня 2021 року.
- Запуск реєстру забезпечить можливість верифікувати та надавати виробникам гарантії походження на біометан, поданий у газотранспортну систему.
- Це необхідна складова майбутнього ринку виробництва та використання біометану в Україні для заміщення газу, а також продажу біометану в країни ЄС.
- Порядок визначає процедури створення реєстру біометану, подання інформації до нього, видачі та скасування гарантій походження біометану, а також видачі сертифікатів його походження, проведення аудиту виробництва біометану.
- Реєстр гарантій походження біометану буде частиною Єдиної платформи реєстрів гарантій походження енергії в Україні, що розроляється Держенергоефективності та Міненерго.
- Без газопостачання залишаються понад 242,4 тисячі абонентів.
Пальне
У Міністерстві економіки України не прогнозують стрибка цін на пальне у зв’язку зі зміною курсу гривні. Про це сказав перший заступник Міністра економіки Денис Кудін. «Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв’язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні», — заявив Денис Кудін.
Міжнародний вимір та санкції
- Федеральний міністр економіки ФРН Роберт Габек нещодавно оголосив про новий пакет заходів з енергозбереження, необхідних через невизначеність російських поставок LNG. Йдеться про енергозбереження в громадських будівлях, компаніях, офісах, а також обов’язкову «перевірку опалення» в квартирах.
- Компанія Wärtsilä – фінський виробник обладнання для морського та енергетичного ринків – повністю завершила вихід з російського ринку.
- Уряд Великобританії з 10 серпня забороняє імпорт російського вугілля, а з 31 грудня – нафти.
- Запуск трубопроводу «Північного потоку-2» «категорично неможливий», оскільки це означало б збільшення залежності від російського газу, а Європа не може цього допустити, заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом