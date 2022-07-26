Газовый шантаж: цены на газ в Европе подскочили до 1900 долларов из-за ПП-1

Из-за очередного сокращения российским Газпромом поставок газа в Европу газопроводом Северный поток — 1 котировка голубого топлива выросла до около 1900 долларов за тысячу кубометров.

Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE.

Так, августовские контракты в хабе TTF в Нидерландах выросли в понедельник более чем на 10% и зафиксировались на уровне 176,6 евро за МВт-час, или 1904,66 доллара за тысячу кубометров (по курсу 1 евро = 1,02 доллара) на истечении торгов.

К началу дня котировки газа составили 161 евро за МВт-час, или 1735,85 доллара за тысячу кубов.

Контракты стремительно начали дорожать после заявления «Газпрома» об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens, в результате чего поставки «Северным потоком-1″ с 27 июля будут не больше 33 млн кубов в сутки. Это – примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.

Источник: Экономическая правда