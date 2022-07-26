Герман Галущенко і чеський Міністр промисловості і торгівлі Йозеф Сікела обговорили участь Чехії у відбудові енергосектора України

Обновлено: Июль 26, 2022.

Герман Галущенко і чеський Міністр промисловості і торгівлі Йозеф Сікела обговорили участь Чехії у відбудові енергосектора України

Українська делегація на чолі з Міністром енергетики України Германом Галущенком розпочала триденний робочий візит до Брюсселя з нагоди надзвичайного засідання Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики. Основними питаннями порядку денного стануть безпека газопостачання та скорочення споживання газу в країнах ЄС.

Вчора в рамках візиту Герман Галущенко провів зустріч з Міністром промисловості і торгівлі Чехії Йозефом Сікелою.

Сторони обговорили нагальні виклики в енергетичному секторі європейського регіону, спричинені війною росії проти України. Зокрема, під час зустрічі йшлося про безпеку газопостачання, протидію зловживанням російської федерації в сфері енергетики, а також роль атомної енергетики у забезпеченні енергетичної безпеки.

«Зараз перед нами постає багато викликів, що стосуються забезпечення енергобезпеки регіону. Наша енергетична інфраструктура зазнає нищівних руйнувань внаслідок дій окупантів. Водночас Україна навіть в умовах війни готова реальними діями сприяти зміцненню енергобезпеки Європи. Українська електроенергія є прямою заміною російському газу», — наголосив Герман Галущенко.

Йозеф Сікела підкреслив, що допомога Україні — пріоритет №1 для чеського головування у Раді. Він запевнив, що Чехія готова брати участь у відбудові енергетичного сектора України, що постраждав від російської військової агресії.

Герман Галущенко своєю чергою висловив вдячність за підтримку з боку чеських колег.

Робочий візит також передбачає участь Германа Галущенка у надзвичайній зустрічі з членами Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики, а також двосторонні зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, з головою Правління ENTSO-E Іоакімом Ванзетта, профільними міністрами держав-членів ЄС.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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