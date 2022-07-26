В правительстве Грузии отрицают, что в страну ввозят подсанкционную российскую нефть

В правительстве Грузии отрицают, что страна покупает российские нефтепродукты, в отношении которых действуют санкции Запада.
Как сообщает «Новости-Грузия«, об этом заявил министр экономики Леван Давиташвили в ответ на обвинения оппозиции, пишет «Европейская правда«.
Представитель крупнейшей оппозиционной политсилы «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil ввозят в Грузию подсанкционные российские нефтепродукты.
Давиташвили заявил, что Грузия «максимально ответственно» придерживается санкций и не получила никаких замечаний на этот счет, а приобретенная этими компаниями нефть — не под санкциями.
«Закупаемая этими компаниями нефть не находится под санкциями, такую же нефть покупают очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества. В том числе и в Грузии частные коммерческие компании принимают решения с учетом существующей практики», — сказал министр.
По его словам, решения «согласовываются и принимаются вместе со стратегическими партнерами».
Несмотря на заверения властей о том, что Грузия выполняет санкции западных партнеров против РФ, периодически в СМИ или от оппозиции раздается информация о том, что россияне обходят санкции с помощью Грузии.