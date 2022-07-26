В правительстве Грузии отрицают, что в страну ввозят подсанкционную российскую нефть

Обновлено: Июль 26, 2022.

В правительстве Грузии отрицают, что в страну ввозят подсанкционную российскую нефть

В правительстве Грузии отрицают, что страна покупает российские нефтепродукты, в отношении которых действуют санкции Запада.

Как сообщает «Новости-Грузия«, об этом заявил министр экономики Леван Давиташвили в ответ на обвинения оппозиции, пишет «Европейская правда«.

Представитель крупнейшей оппозиционной политсилы «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что компании Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil ввозят в Грузию подсанкционные российские нефтепродукты.

Давиташвили заявил, что Грузия «максимально ответственно» придерживается санкций и не получила никаких замечаний на этот счет, а приобретенная этими компаниями нефть — не под санкциями.

«Закупаемая этими компаниями нефть не находится под санкциями, такую же нефть покупают очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества. В том числе и в Грузии частные коммерческие компании принимают решения с учетом существующей практики», — сказал министр.

По его словам, решения «согласовываются и принимаются вместе со стратегическими партнерами».

Несмотря на заверения властей о том, что Грузия выполняет санкции западных партнеров против РФ, периодически в СМИ или от оппозиции раздается информация о том, что россияне обходят санкции с помощью Грузии.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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