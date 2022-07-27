Цены на газ в Европе уже превысили $2,5 тыс.

Цены на газ в Европе превысили $2500 за тыс. кубометров из-за сокращения поставок по «Северному потоку», сообщает российский Forbes со ссылкой на данные биржи ICE.

В результате остановки турбины поставки газа в Европу сократятся до 33 млн кубометров в сутки. Это в пять раз меньше планового объема Канадцы и европейцы из Siemens утверждают, что помех к доставке отремонтированной турбины нет, тогда как Газпром останавливает еще одну турбину, изготовленную компанией Siemens, на трубопроводе «Северный поток» и заявляет, что нуждается в ремонте газоперекачивающих агрегатов.

Источник: kosatka.media