Нафтогаз заявляет о дефолте по еврооблигациям

Обновлено: Июль 27, 2022.

Нафтогаз заявляет о дефолте по еврооблигациям
НАК «Нафтогаз» не произвел выплаты держателям евроблигаций, что означает дефолт.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» в Телеграме.

«Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК Нафтогаз держателям еврооблигаций», — говорится в сообщении.

Ранее, 21 июля 2022 года, Кабинет Министров Украины, действуя как общее собрание НАК «Нафтогаз Украины», своим распоряжением №625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделок по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий Кабинетом министров.

Во исполнение этого решения правительства, а также во исполнение обязательств национальной компании по выплатам по еврооблигациям руководство Нафтогаза заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием на осуществление этих сделок. В своем официальном письме правительству НАК указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для Нафтогаза и страны в случае «жесткого дефолта» по еврооблигациям компании.

В свою очередь, КМУ не предоставил должностным лицам Нафтогаза разрешение выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024).

«Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины». Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023″, – объясняют в Нафтогазе.

Источник: Укрінформ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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