США в первом полугодии 2022 году стали крупнейшим экспортером СПГ – Минэнерго США

США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в первой половине 2022 года. По сравнению со второй половиной 2021 года экспорт СПГ из США увеличился на 12% в январе-июне 2022 года, составив в среднем 11,2 млрд куб. футов в сутки (bcf/d). Об этом свидетельствую данные Cedigaz, опубликованные на официальном сайте информационно-аналитического управления министерства энергетики США (EIA).

Отмечается, что экспорт СПГ из США продолжал расти по трем причинам: увеличение экспортных мощностей СПГ, рост мировых цен на природный газ и СПГ и рост мирового спроса, особенно в Европе.

По оценкам управления, с ноября 2021 года установленные мощности по экспорту СПГ из США увеличились на 1,9 млрд куб. футов в сутки (максимальное значение ? 2,1 млрд куб. футов в сутки). Добавленные экспортные мощности включают шестой завод на объектах Sabine Pass LNG, 18 средних установок сжижения на терминале Calcasieu Pass LNG, увеличенные производственные мощности на объектах Sabine Pass и Corpus Christi LNG. По оценкам EIA, по состоянию на июль 2022 года мощности по сжижению природного газа в США составляли в среднем 11,4 млрд куб. футов в сутки с краткосрочной пиковой мощностью 13,9 млрд куб. футов в сутки.

В четвертом квартале 2021 года и первом полугодии 2022 года цены в мире на трубопроводный природный газ и СПГ достигли рекордно высокого уровня. Цены на виртуальном торговом пункте газа в Нидерландах (TTF) держатся на рекордно высоком уровне с октября 2021 года. В первом полугодии 2022 года цена на TTF в среднем составляла $30,94 за млн британских тепловых единиц (MMBtu). Спотовые цены на СПГ в Азии в этот период также оставались высокими: в среднем $29,50 / MMBtu.

С конца прошлого года ЕС импортировал больше СПГ, чтобы компенсировать снижение импорта трубопроводного газа из России и пополнить запасы в газохранилищах, которые находятся на самом низком уровне за всю историю. В первом полугодии импорт СПГ в Евросоюз и Великобританию увеличился на 63% и в среднем достиг 14,8 млрд куб. футов в сутки. Как и в прошлом году, в первом полугодии 2022 года США отправили больший объем СПГ в ЕС и Великобританию – 47% из всего импорта СПГ Европы. Другими крупнейшими поставщиками выступают Катар (15%), РФ (14%) и четыре страны Африки, которые обеспечивают около 17% поставок.

В июне экспорт СПГ из США уменьшился на 11% по сравнению со средним значением за январь-май (около 11,4 млрд куб. футов). Предполагается, что экспортный терминал Freeport LNG частично возобновит операции по сжижению газа в начале октября 2022 года после пожара 8 июня и выйдет на полную мощность в конце 2022 года.

В первом полугодии, загрузка пиковых мощностей на семи объектах по экспорту СПГ в США в среднем составляла 87% (до аварии на Freeport LNG), что аналогично средней загрузке в 2021 году.

Источник: portnews.ru