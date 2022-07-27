ЄС може подвоїти експорт української електроенергії найближчим часом – єврокомісарка Сімсон

Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон каже, що вже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти експорт української електроенергії, передає Енергореформа.

Про це вона сказала 26 липня у Брюсселі на прес-конференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС з їхнім українським колегою Германом Галущенком, яка пройшла на полях позачергового засідання Ради ЄС з енергетичних питань.

«Якщо комерційна торгівля електрикою допоможе Україні компенсувати деякі втрати доходів, то це шлях уперед. Ми не чекаємо на якісь певні технічні умови, щоб розпочати торгівлю. Торгівля вже йде», – констатувала вона.

Єврокомісар нагадала, що українська та молдавська мережі електропередач «були синхронізовані з європейською за рекордні терміни».

«Я продовжуватиму підтримувати наступний крок – повноцінну торгівлю електрикою з Україною. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією, та зі Словаччиною – у липні. На цей момент здібності торгівлі становлять 1,5 тис. МВт. Але оператори європейської мережі передач зустрічаються цього тижня і обговорюватимуть подвоєння цієї кількості», – повідомила Сімсон.

У зв’язку з цим єврокомісар висловила думку, що «роблячи так, ми також зможемо компенсувати деяке виробництво, яке тут, в ЄС, повинне бути вироблене за допомогою газу, швидше за все, газу з Росії«.

«Це – взаємовигідні дії. Але наша співпраця у майбутньому – це не тільки електрика та газ, але ви можете очікувати, що скоро ми будемо готові оголосити про майбутню співпрацю у сфері чистих газів, відновлюваних газів. Це ринок, який розвиватиметься в Європі, і Україна має чудові можливості стати нашим торговим партнером у найближчі роки», – пояснила вона.

Сімсон також повідомила, що Група високого рівня з питань інтеграції енергетичних ринків Україна-ЄС відновить роботу у вересні, «пришвидшуючи необхідні реформи».

«Це буде ще важливішим, оскільки зараз Україна має статус кандидата в ЄС з чіткою європейською перспективою», – зазначила єврокомісар.

Крім того, вона наголосила, що Україна має найбільші газові сховища у Європі.

«І це в наших спільних інтересах їх використовувати з метою безпеки постачання«, – вважає Сімсон.

Зі свого боку міністр енергетики України Герман Галущенко, за участі якого проходила прес-конференція, наголосив, що Україна має можливості зберігати в своїх газосховищах понад 12 млрд газу для європейських компаній «у цілком безпечних місцях».

Разом з тим Галущенко наголосив, що українська газотранспортна система могла б гарантувати поставки газу на рівні тих обсягів, які транспортуються у Європу через Північний потік-1, «якщо росіяни його закриють».

«Ми навіть під час війни забезпечили безпеку постачань тих обсягів, які йдуть через українську трубу, і це було нашим зобов’язанням перед нашими європейськими партнерами. Ми виконуємо це зобов’язання», – підкреслив міністр енергетики.

Що стосується експорту української електроенергії, то за його словами вона сьогодні є прямою заміною російського газу.

«Сьогодні ми експортуємо 100 МВт до Європи. Але технічно ми вже могли б збільшити до 1,5-1,7 тис. МВт, розуміючи, що це може замінити до п’яти-шести мільярдів кубометрів російського газу українською електроенергією», – сказав він.

Крім того, він акцентував увагу на поведінці російських окупантів на майданчику Запорізької атомної станції.

«Те, що вони роблять там, називається ядерний тероризм. І тому ми повинні усвідомлювати те, що в 21 столітті лише одна країна може поводитися як терорист. І це питання ядерної безпеки. Це питання не лише між Україною та Росією, це питання всього світу«, – наголосив глава Міненерго.