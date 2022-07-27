За тиждень на УЕБ лісгоспи реалізували необробленої деревини на понад 98 млн грн

У період 18-22 липня на Українській енергетичній біржі у торгах взяли участь лісові господарства з 7 областей України. Було реалізовано 37,76 тис. куб м. необробленої деревини на суму 98,69 млн грн (з ПДВ). Держава отримала додатковий дохід 6,79 млн грн (з ПДВ) більше відносно виставленої на торги початкової вартості необробленої деревини.

Реалізація ресурсу відбувалась у Київській, житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Найбільше реалізовано сосни звичайної, ялини європейської й дубу звичайного, де частка їх продажів у загальній структурі склала 73%, 7% і 7% відповідно. Також була реалізація таких порід як береза повисла, ясен звичайний, бук та інші.

Максимальне зростання від стартової ціни було зафіксоване на рівні 215%. Враховуючи, що крок аукціону складає 1% максимальна кількість кроків була по дубу звичайному – 215, ясену звичайному – 90, березі повислій – 74.