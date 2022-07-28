27 липня: Ситуація в енергетиці

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«Магістральні газопроводи України» спрямують на виплату дивідендів за результатами діяльності у 2021 році 208,43 млн грн

НКРЕКП зобов’язала ОСР підключати до мережі модульні містечка з переселенцями першочергово та безкоштовно

Верховна Рада заборонила на час війни стягувати з фізичних осіб борги за житлово-комунальні послуги на певних територіях

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

ENTSO-E планує вдвічі збільшити обсяг українського експорту електроенергії. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з головою правління європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E Іоакімом Ванзетта та генеральним секретарем мережі Сонею Твохіг в рамках робочої поїздки до Брюсселя. Керівництво ENTSO-E зазначило, що експорт планується збільшити вже найближчим часом. Вже цього тижня його обсяг стане вдвічі більшим, далі зростання продовжиться. ENTSO-E наголошує, що зростання обсягів експорту має відбуватися поступово, зважаючи на технічні протоколи забезпечення стабільності роботи енергосистеми.

Кабінет Міністрів затвердив порядок отримання гуманітарної допомоги від донорів для потреб енергетики. Відповідно до постанови №824 набувачами такої допомоги можуть бути суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі, військові адміністрації, а також об’єкти критичної інфраструктури, що потребують термінового відновлення електро- та /або газопостачання. Для отримання допомоги набувачі надають Міністерству енергетики відповідний запит за розміщеною на його сайті формою, а Міністерство зі свого боку проводить їх аналіз та за його результатами передає донорам інформацію про потреби.

НКРЕКП внесла модульні містечка з евакуйованими особами до списку об’єктів, підключення яких до електромережі має здійснюватись операторами систем розподілу (ОСР) першочергово та безкоштовно. Рішення було прийнято на засіданні регулятора 26 липня постановою про внесення змін до постанови НКРЕКП №352. Відповідно до цього порядку, обленерго, зокрема, у першорядному порядку та безоплатно надають послугу з тимчасового приєднання до електромереж об’єкта замовника, який використовується для задоволення потреб підприємств зі сфери управління «Укроборонпрому», Мінстратегпрому та Мінекономіки, залучених до виконання мобілізаційного завдання. Також ця послуга надається об’єктам інших підприємств незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів та сил цивільного захисту.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 15 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 8,1 тисячі, Запорізькій – 4,1 тисячі, Харківській – 1,8 тисячі, Миколаївській – 900 споживачам.

Станом на 26 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 735 населених пунктів, загалом близько 585,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 351,2 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 30,3 тисячі споживачів. Без газопостачання залишаються близько 241,8 тисячі абонентів.

В центральному регіоні триває відновлення трансформаторного обладнання на підстанції 330 кВ. На сході проводиться огляд повітряних ліній, впорядковується місцевість навколо трас електромереж. Також в усіх регіонах тривають планові ремонтні роботи для підготовки до опалювального сезону та підвищення надійності живлення споживачів.

Газ

Оператор ГТС України 25.07.2022 зафіксував різкий ріст тиску на магістральному трубопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород». Такі дії не були узгоджені з ОГТСУ і може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі. Рішення затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів №646-р від 26 липня 2022 року.

АТ «Укргазвидобування» відновило свердловину у Полтавській області, яка забезпечує надходження майже 200 тис. куб. м газу за добу.

Газопостачання відновлено 576 абонентам.

Пальне

Кабінет Міністрів України на засіданні 26 липня, в рамках розширення експортної спроможності українських портів на річці Дунай, вніс зміни до положення про прикордонний режим, що дозволить проводити бункерувальні операції флоту, тобто заправляти його пальним прямо біля портів «Рені» та «Ізмаїл».

ЖКГ

Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусове виконання рішень щодо стягнення з населення на певних територіях боргів за житлово-комунальні послуги. Відповідний законопроект № 7531 у другому читанні та в цілому підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні 27 липня. Норма закону поширюється на послуги у територіальних громадах, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або які перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Це також стосується випадків, коли стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи та було знищено або пошкоджено внаслідок військових (бойових) дій.

Міжнародний вимір та санкції

Міністри енергетики країн Євросоюзу досягли домовленості щодо скорочення споживання газу на 15% наступної зими.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом