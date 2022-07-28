Казахстан увеличил экспорт каменного угля на 92% в денежном выражении

За январь–июнь текущего года в стране добыли 57,4 млн тонн каменного угля, включая лигнит (бурый уголь) и угольный концентрат — на 5,9% больше, чем годом ранее. В денежном выражении добыча составила 271 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Непосредственно каменного угля добыли 53 млн тонн, лигнита — 2,3 млн тонн, угольного концентрата — 2 млн тонн.

В региональном разрезе наибольший объём добычи пришёлся на Павлодарскую область: 33,9 млн тонн, плюс 4,9% за год. Второе место по добыче традиционно заняла Карагандинская область: 18,4 млн тонн, плюс 2,3%.

В целом за 2021 год производство угля составляло 116,2 млн тонн, плюс 2,5%.

По итогам января–мая Казахстан отправил на экспорт 13,7 млн тонн угля на сумму 344,2 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 21,1%, в денежном — сразу 91,5% за год.

Большая часть была отправлена в страны СНГ: 9,1 млн тонн — на 0,7% больше, чем годом ранее. Ключевой импортер казахстанской продукции в секторе — Россия: 8,4 млн тонн, плюс 15,3% за год. В тройку лидеров также вошли Кыргызстан и Беларусь.

В остальные страны, не входящие в состав СНГ, отправили 4,6 млн тонн угля — в 2 раза больше, чем годом ранее. Здесь основной импортер угля из РК — Швейцария: 3,3 млн тонн, плюс 75% за год. В тройке лидирующих стран также оказались Польша и Кипр.

Тем временем казахстанцам МИИР рекомендует покупать уголь заранее. На сегодняшний день министерство сформировало План потребности угля для бюджетных организаций и населения на 2022-2023 годы. Согласно плану, объём потребления составляет порядка 9,5 млн тонн, из них на коммунально-бытовой сектор приходится 2,8 млн тонн.