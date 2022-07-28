Перед судом предстанут таможенники, помогавшие компании Медведчука незаконно импортировать нефтепродукты

Обновлено: Июль 28, 2022.

Перед судом предстанут таможенники, помогавшие компании Медведчука незаконно импортировать нефтепродукты

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 14 работников таможенного поста «Мукачево» Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял более 35,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Отмечается, что обвинительные акты направлены в суд.

Правоохранители установили, что на протяжении 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения – легкие и средние дистилляты.

«Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар.

Во время таможенного оформления должностные лица таможни «не замечали» подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен», – говорится в сообщении ГБР.

Сотрудники таможни обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В ГБР добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Источник: Экономическая правда

Фото: argumentua.com 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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