Перед судом предстанут таможенники, помогавшие компании Медведчука незаконно импортировать нефтепродукты

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 14 работников таможенного поста «Мукачево» Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял более 35,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Отмечается, что обвинительные акты направлены в суд.

Правоохранители установили, что на протяжении 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения – легкие и средние дистилляты.

«Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар.

Во время таможенного оформления должностные лица таможни «не замечали» подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен», – говорится в сообщении ГБР.

Сотрудники таможни обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В ГБР добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Источник: Экономическая правда

Фото: argumentua.com